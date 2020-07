Κοινωνία

Φωτιά στην Κόρινθο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Τρεις οικισμοί και μία κατασκήνωση, που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς έχουν εκκενωθεί.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κόρινθο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Κεχριές, κοντά σε στρατόπεδο όπου βρίσκονται αποθήκες πυρομαχικών του Στρατού.

Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές δασοπυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος, τρεις οικισμοί και μία κατασκήνωση, που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς έχουν εκκενωθεί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι και Ζίμενς έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία, αλλά και δικά τους μέσα, σε ασφαλές μέρος κοντά σε παραλιακή περιοχή. Επίσης, σε ασφαλές μέρος έχουν μεταφερθεί και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση που λειτουργεί στην περιοχή.

Ο κ. Νανόπουλος τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πυρκαγιά δεν απείλησε την κατασκήνωση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από σπίτια που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο.









Φωτογραφίες: korinthostv.gr