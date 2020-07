Life

Μπιγιονσέ: καινούργιο τρέιλερ του "Black is King" (βίντεο)

Λιγότερες από δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από την εμφάνιση στο Disney+ του καινούργιου visual album της Μπιγιονσέ. Και η συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκτελεστική παραγωγός του «Black is King» έδωσε στη δημοσιότητα καινούργιο τρέιλερ.

«Σχηματίστηκες από τη θερμότητα του Γαλαξία. Τι πλάσμα είσαι, μοναδικό και ταυτόχρονα οικείο» ακούγεται, εκτός πλάνου, η φωνή της Μπιγιονσέ. «Να είσαι ένα και απαράλλαχτο κι όμως διαφορετικό από κάθε τι άλλο».

Στις 31 Ιουλίου, δύο εβδομάδες μετά τα πρώτα γενέθλια της εμφάνισης στις κινηματογραφικές αίθουσες της ταινίας «The Lion King», θα δούμε στο «Black is King» – όπως και στο τρέιλερ – τον Jay-Z, την Kelly Rowland (τη θυμόμαστε από το «Destiny's Child», τον Pharrell Williams, την Tina Knowles-Lawson, τη Lupita Nyong'o, τη Naomi Campbell, τα μοντέλα Aweng Ade-Chuol και Adut Akech και πολλούς από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο άλμπουμ «The Gift».

Εκτός από την πρεμιέρα του στο Disney+ στις 31 Ιουλίου, η ταινία εξασφάλισε διανομή σε πολλές χώρες της Μαύρης Ηπείρου: Νότια Αφρική, Νιγηρία, Γκάνα, Αιθιοπία, Ναμίμπια, Καμερούν, Λιβερία, Μπουρούντι, Σενεγάλη, Τόγκο, Σομαλία, Μπενίν, Κογκό, Κένυα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ζιμπάμπουε, Μαλάουι, Γκαμπόν, Πράσινο Ακρωτήρι και άλλες.