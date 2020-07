Life

Τζένιφερ Άνιστον : “Φοράτε μάσκα....!”

Διάσημες φίλες της Άνιστον, μεταξύ των οποίων οι Γκουίνεθ Πάλτροου και η Μισέλ Φάιφερ, χαιρέτησαν την κίνηση της σταρ του Χόλιγουντ.

«Αυτό είναι Covid. Αυτό είναι πραγματικό» έγραψε η Τζένιφερ Άνιστον, αναρτώντας στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία του φίλου της Κέβιν, ο οποίος διαγνώσθηκε τον περασμένο Απρίλιο με Covid-19, εισήχθη σε νοσοκομείο και έπρεπε να διασωληνωθεί. Διευκρίνισε επίσης ότι ο Κέβιν ήταν «απολύτως υγιής, ούτε ένα υποκείμενο νόσημα».

Ανήρτησε και άλλη μια φωτογραφία, στην οποία φιγουράρει η ίδια μαζί με την Courteney Cox, την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, να φορούν πανομοιότυπες μάσκες. «Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αφελείς που να θεωρούμε ότι είμαστε σε θέση να ξεφύγουμε από αυτό... αν θέλουμε να τελειώσει αυτό -και θέλουμε, σωστά;- το μόνο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ΠΑΡΑΚΑΛΩ #φοραμεμιαπαλιομάσκα» σχολίασε.

Ζήτησε από τους θαυμαστές της να «σκεφτούν όλους αυτούς που έχουν ήδη υποφέρει από αυτόν τον τρομερό ιό» και να πάρουν μέτρα προστασίας για τις οικογένειές τους και τον εαυτό τους γιατί η Covid-19 «εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες». Και έκλεισε το σχόλιό της, λέγοντας ότι, ευτυχώς, ο Κέβιν έχει «σχεδόν αναρρώσει».

Όπως σημειώνει η Page Six, διάσημες φίλες της Άνιστον, μεταξύ των οποίων οι Γκουίνεθ Πάλτροου και η Μισέλ Φάιφερ, χαιρέτησαν την κίνηση της σταρ του Χόλιγουντ: «Right on sister» ήταν η αντίδραση της Πάλτροου. «Μου φαίνεται παράξενο γιατί είναι αυτό τόσο δύσκολο για ορισμένους» ήταν το σχόλιο της Πφάιφερ.