Κοινωνία

Αγία Σοφία: Oμάδα εργασίας από το ΥΠΕΞ κατά της μετατροπής της σε τζαμί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοπός της Ελλάδας, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, είναι να προστατεύσει την πανανθρώπινη αξία του μνημείου. Θα καταρτιστεί άμεσα χάρτης ενεργειών.

Ομάδα εργασίας δημιουργείται τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταρτίσει άμεσα συγκεκριμένο χάρτη ενεργειών για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την προστασία του μνημείου της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοίνωσε υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι σχετικές αποφάσεις λήφθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, νωρίτερα σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της πρέσβειρας της Ελλάδος στην UNESCO Μαρίας Διαμαντοπούλου, της προέδρου της ελληνικής εθνικής επιτροπής για την UNESCO Αικατερίνης Τζιτζικώστα και υπηρεσιακών παραγόντων.

Μετά την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από μουσείο σε τζαμί, η οποία έχει καταδικαστεί διεθνώς, η Ελλάδα εργάζεται για να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την προστασία του μνημείου.

«Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν συνιστά ελληνο-τουρκική διαφορά», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, μετά τη σύσκεψη. «Εντούτοις, βέβαια, για εμάς τους Έλληνες έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία το μνημείο αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε αποφασίσει να αναδείξουμε το ζήτημα μέσα από διεθνείς πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως πολίτες της παγκόσμιας κοινότητας, συνομιλώντας με όλους τους διεθνείς Οργανισμούς, προεξάρχουσας βεβαίως της UNESCO» προσέθεσε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, σκοπός της Ελλάδας είναι να προστατεύσει την πανανθρώπινη αξία του μνημείου και γι' αυτό σκοπεύει να δημιουργήσει ομπρέλα συγκεκριμένων ενεργειών. 'Αλλωστε, όπως ανέφερε, την οικουμενικότητα του μνημείου ανέδειξαν οι αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας.

«Καταλήξαμε με την κ. υπουργό στο να δημιουργήσουμε μία ολιγομελή ομάδα εργασίας, η οποία, μέσα σε ένα δεκαήμερο, θα προτείνει, σαν αποτέλεσμα της σύσκεψης και της ανταλλαγής απόψεων που ακούστηκαν εδώ σήμερα, έναν συγκεκριμένο χάρτη ενεργειών, τον οποίον -αφού υιοθετήσουμε από κοινού- θα υλοποιήσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, από την πλευρά της, υπογράμμισε πως το ζήτημα δεν είναι διμερές, καθώς «η Αγία Σοφία είναι από τα σημαντικότερα ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι από τα σημαντικότερα μνημεία, τα οποία συγκεντρώνουν πλήθος οικουμενικών αξιών», σημειώνοντας πως «αυτές οι οικουμενικές αξίες είναι που κινδυνεύουν να χαθούν από τη μετατροπή του μνημείου σε θρησκευτικό τέμενος».

Όπως σημείωσε, το υπουργείο Εξωτερικών έχει την πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού «στο μέρος των δικών του αρμοδιοτήτων θα στηρίξει απολύτως την εθνική αυτή προσπάθεια».

«Θεωρώ ότι το επίπεδο της συζήτησης ήταν τέτοιο που δημιουργεί προοπτικές, η ελληνική κυβέρνηση στο σύνολό της να χειριστεί διεθνώς το συγκεκριμένο θέμα».