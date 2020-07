Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα 5 λάθη στη χρήση μάσκας (εικόνες)

Οι 5 τρόποι με τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μάσκες σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Η ανάρτηση Κικίλια στο Twitter.

Το υπουργείο Υγείας, και ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ανάρτησαν ένα σχέδιο στο οποίο απεικονίζονται οι 5 τρόποι με τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μάσκες.

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Κικίλιας μαζί με το σχέδιο του υπουργείου αναφέρει: «Αυτά είναι τα πιο συχνά λάθη όταν χρησιμοποιούμε #μάσκα.

Φροντίζουμε να μην τα κάνουμε για να #μένουμε_ασφαλείς».