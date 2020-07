Πολιτική

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Πατριάρχη Αλεξανδρείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της συνάντησης η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β΄, ο οποίος την ενημέρωσε για το σημαντικό ιεραποστολικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Πατριαρχείου, καθώς και για τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Αφρικής.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Μακαριώτατο για την προσφορά στο ποίμνιό του κάτω από αντίξοες συνθήκες και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να στηρίξει την Αφρική αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται. Συζήτησαν, επίσης, για την έκρυθμη κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και για την πρόσφατη προκλητική ενέργεια της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Υπογράμμισαν, παράλληλα, την ανάγκη στήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή και την προσκάλεσε να επισκεφθεί την Αίγυπτο και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.