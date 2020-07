Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: ανησυχία για Βαλκάνια και νότια Ευρώπη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανησυχητικές τάσεις στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όσον αφορά τα κρούσματα κορονοϊού.

Ανησυχητικές τάσεις στην εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού παρατηρούνται στη νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, προειδοποίησε σήμερα ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

“Προφανώς η Αμερική είναι ακόμη το βασικό επίκεντρο (της επιδημίας): η βόρεια, η κεντρική και η Λατινική Αμερική. Όμως η ασθένεια έχει αρχίσει να επιταχύνεται στην Αφρική”, επεσήμανε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk στη γενέτειρά του Ιρλανδία.

“Επίσης ακόμη και στην Ευρώπη, αν και είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημία στη δυτική Ευρώπη έχει τεθεί υπό έλεγχο, παρατηρούμε ακόμη μερικές ανησυχητικές τάσεις στη νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, οπότε δεν έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο ακόμη στην Ευρώπη. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση”, τόνισε ο Ράιαν.