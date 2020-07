Κόσμος

Ερντογάν προς Αγία Σοφία: Ήσουν πάντα δική μας κι εμείς δικοί σου

Νέα πρόκληση του Τούρκου Προέδρου, δύο ημέρες πριν απο την πρώτη προσευχή, μετά την μετατροπή του Μνημείου σε τζαμί

Συνεχίζει να προκαλεί ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής την Παρασκευή στην Αγία Σοφία, την οποία κατόπιν απόφασης του μετέτρεψε με μία υπογραφή σε τζαμί.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο κ. Ερντογάν ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο-τραγούδι για την Αγία Σοφία, στην οποία τραγουδούν μουσουλμάνοι από διάφορα μέρη της γης, όπως π.χ. την Αλβανία, τη Βοσνία και το Κιργιστάν αναφέροντας στη λεζάντα: «Αγία Σοφία… Στον τρούλο σου να φυσήξει ο άνεμος της ελευθερίας. Εσύ ήσουν πάντα δική μας κι εμείς δικοί σου».

Δείτε την ανάρτησή του Ερντογάν:

Ayasofya... Ruzgarlar essin kubbende hurriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) July 22, 2020