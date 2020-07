Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: Αριθμός - ρεκόρ σε νέα κρούσματα

Μάσκες πρέπει να φορούν οι κάτοικοι της Μελβούρνης όταν βγαίνουν από το σπίτι.

Η Αυστραλία κατέγραψε 501 νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που ξέσπασε η επιδημία στη χώρα τον Μάρτιο. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 2 στους 128.

Η πολιτεία της Βικτόριας, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη, κατέγραψε τα περισσότερα νέα κρούσματα, με 484 περιστατικά.

Οι κάτοικοι της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Αυστραλίας, της Μελβούρνης, πρέπει να φορούν μάσκες όταν βγαίνουν από το σπίτι τους από σήμερα ενώ η χώρα κατέγραψε αύξηση-ρεκόρ στα νέα κρούσματα Covid-19 και η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας βρίσκεται σε «υψηλό συναγερμό».

Δυστυχώς, πάνω από τους μισούς ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στον ιό στη Βικτόρια μεταξύ 7 και 21 Ιουλίου, δηλαδή πάνω από 2.000 άνθρωποι, δεν απομονώθηκαν, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους.

«Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν ένιωθαν καλά και απλά συνέχισαν τις κανονικές τους δραστηριότητες», δήλωσε ο Άντριους σε δημοσιογράφους. «Βγήκαν για ψώνια. Πήγαν στη δουλειά τους. Ήταν στο αποκορύφωμα της μεταδοτικότητάς τους και συνέχισαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Ο Άντριους προειδοποίησε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα παραμείνει σε αυξητική τροχιά εάν οι πολίτες δεν απομονώνονται αφού βρεθούν θετικοί.

Οι μετακινήσεις μεταξύ των πολιτειών της Βικτόριας και της Νέας Νότιας Ουαλίας θα επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας και εκπαίδευσης ή για λόγους υγείας, αφού τα μεταξύ τους σύνορα έκλεισαν για πρώτη φορά εδώ και 100 χρόνια.

Η Μελβούρνη καταγράφει ταχεία αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ιό να επεκτείνεται σε πολλά γηροκομεία και κάποιες φυλακές. Η Βικτόρια έχει καταγράψει πάνω 6.700 κρούσματα κορονοϊού, πάνω από το ήμισυ του συνόλου των περιστατικών στην Αυστραλία. Η εκ νέου εφαρμογή μέτρων για να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού στην πολιτεία θα αφαιρέσει 0,75 της ποσοστιαίας μονάδας από το ΑΕΠ της χώρας το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε κυβερνητική πηγή με γνώση των επίσημων προβλέψεων.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ, καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα με την πρωθυπουργό Γκλάντις Μπερετζίκλιαν να δηλώνει ότι η πολιτεία βρίσκεται σε «υψηλό συναγερμό» λόγω της μετάδοσης στην κοινότητα και της εμφάνισης κρουσμάτων σε νέες περιοχές. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχίες για την πορεία ‘Black Lives Matter’ που προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα.

«Ανεξάρτητα από το θέμα, χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις υγειονομικές συμβουλές. Οι μεγάλες συναθροίσεις προκαλούν τεράστια ανησυχία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να προχωρήσει αυτή η πορεία», δήλωσε η Μπερετζίκλιαν. «Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο στη Νέα Νότια Ουαλία και δεν θέλουμε να δούμε τον ιό να εξαπλώνεται ούτε τέτοιου είδους ενέργειες που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για την υγεία».