Κύπρος: “συναγερμός” για fake news εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Προειδοποίηση από τη Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου…

Ανακοίνωση - προειδοποίηση για τον κίνδυνο ψευδών ειδήσεων εν μέσω της έντασης με την Τουρκία εξέδωσε η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «υπάρχει πιθανότητα για fake news αυτές τις μέρες» καθώς «η ένταση μπορεί να προσελκύσει αναληθείς διαδόσεις και δημοσιεύσεις».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας Κύπρουι:

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ FAKE NEWS

Ως Πολιτική Άμυνα εφιστούμε την προσοχή του κοινού στα ακόλουθα: Η ένταση που δημιουργεί η Τουρκία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι δυνατόν να προσελκύσει αναληθείς διαδόσεις και δημοσιεύσεις. Δεν αποκλείεται κάποιες από αυτές να μην είναι απλώς ανεύθυνες αλλά εμβόλιμες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υπάρχει πιθανότητα για fake news αυτές τις μέρες. Μην διαδώσετε οτιδήποτε προτού επιβεβαιωθεί. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι δύναμη στα χέρια μας, φτάνει να χρησιμοποιούνται με σύνεση».