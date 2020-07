Κόσμος

Πού βρίσκεται το “Oruc Reis”; (εικόνες)

Πλαισιωμένο από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού είναι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο.

Ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας βρίσκεται αγκυροβολημένο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis».

Το πλοίο δεν μετακινηθεί καθόλου από τη θέση του το τελευταίο 24ωρο, μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX.

Η τουρκική εφημερίδα Star αναφέρει ότι το «Oruc Reis» πλαισιώνουν δύο τουρκικές φρεγάτες, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν το πλοίο ακινητοποιημένο στην Αττάλεια.

Antalya dolaylar?nda beklemekte olan Oruc Reis Sismik Arast?rma Gemisine

Deniz Kuvvetleri'ne bagl? f?rkateynler eslik ediyor. pic.twitter.com/T5dYFk8mQp — Dogu Akdeniz Politik (@akdenizpolitik) July 22, 2020

ΓΕΕΘΑ: Αμετάβλητη η κατάσταση αναφορικά με τις κινήσεις του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού «Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη» σχολίαζαν αρμόδιες πηγές του ΓΕΕΘΑ, με αφορμή πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, τις οποίες παρακολουθούν μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.