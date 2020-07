Κοινωνία

Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας για εξαπάτηση ηλικιωμένων

Που και πως δρούσαν οι αδίστακτοι κακοποιοί, αρπάζοντας μετρητά και τιμαλφή. "Χρυσή λεία" για την σπείρα με τα πολλά "χτυπήματα".

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές των Άνω Λιοσίων, Αγίου Δημητρίου και Καλλιθέας, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, Τμημάτων Ασφαλείας της Νοτιοανατολικής Αττικής και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε, δύο (2) Έλληνες κατηγορούμενοι ως μέλη της συμμορίας. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν επιπλέον δύο (2) άτομα, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και αναζητούνται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, για παράβαση του Νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και βία κατά υπαλλήλων.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι ανωτέρω συνέστησαν εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενεργώντας από κοινού κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ηγετικό και συντονιστικό ρόλο είχε ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος συμμετείχε με φυσική παρουσία σε όλες τις διαπραχθείσες κλοπές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη εναλλάσσονταν.

Ως προς τον τρόπο δράσης, δύο από τα μέλη της σπείρας, πρωινές κυρίως ώρες κινούνταν με όχημα σε διάφορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση ηλικιωμένων ατόμων. Αφού εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, τους προσέγγιζαν και προσποιούμενοι τους τεχνικούς Εταιρείας Ηλεκτροδότησης, υπαλλήλους του Δήμου, υποψήφιους ενοικιαστές ή ότι ήθελαν απλά να τους προσφέρουν γλάστρες με φυτά, εισέρχονταν στις οικίες τους. Όταν κατάφερναν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, τους καθοδηγούσαν και τους αποπροσανατόλιζαν με διάφορες προφάσεις κάθε φορά, ενώ παράλληλα οι κατηγορούμενοι ερευνούσαν την οικία και με γρήγορες και μεθοδευμένες κινήσεις αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ήταν τόσο πειστικοί που έπειθαν τους παθόντες να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν στην οικία τους σε αλουμινόχαρτο ή σε ξύλινη επιφάνεια, για να μην καταστραφούν από τις εργασίες που προφασίζονταν κάθε φορά ότι θα έκαναν ως τεχνικοί στην οικία τους και τεχνηέντως τα αφαιρούσαν.

Από τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, συσκευών κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικών συνδέσεων, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ καθώς και το "επιχειρησιακό" τους αυτοκίνητο.

Κατά τη διερεύνηση της δράσης τους διαπιστώθηκε ότι το αρχηγικό μέλος διοχέτευε τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και τιμαλφή σε ενεχυροδανειστήρια ή τρίτα άτομα. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί εννέα (9) περιπτώσεις κλοπών στις περιοχές Αλίμου, Βούλας, Χολαργού, Χαλανδρίου και Αγίας Βαρβάρας, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τις 103.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.