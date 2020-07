Πολιτική

Παπαγγελόπουλος στη Βουλή: Aντί για εθνική ομοψυχία, επιδίδεστε σε σκανδαλολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα επιχειρήματα του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης απέναντι στο, σε βάρος του, κατηγορητήριο..

Καλοστημένη σκευωρία κατήγγειλε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής , η οποία θα αποφασίσει σε μυστική ψηφοφορία για την άσκηση δίωξης και παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρωην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης.

«Σήμερα αντί για εθνική ομοψυχία επιδίδεστε σε σκανδαλολογία και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος και πρόσθεσε: «όμως κανένας τζούφιος θόρυβος για δήθεν σκάνδαλα που δήθεν έγιναν, δεν θα καλύψει τη φωνή του μουεζίνη μεθαύριο στην Αγια-Σοφιά, ούτε τον θόρυβο των γεωτρύπανων σε εθνικά μας ύδατα».

Ο κ. Παπαγγελόπουλος υπογράμμισε ότι δεν είπε κανένα ψέμα στη ζωή του και χαρακτήρισε «έκθεση ιδεών, με ανύπαρκτο νομικό μέρος μιας ανύπαρκτης κατηγορίας» το πόρισμα της πλειοψηφίας της Προανακριτικής Επιτροπής με το οποίο ζητείται η άσκηση δίωξης.

Μίλησε, δε, για αδιανόητη παραβίαση του Συντάγματος και ευτελισμό της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Με μαφιόζικες μεθόδους προσπαθούν να κάνουν ότι δεν μπόρεσαν με εμένα με απώτερο στόχο τον Αλέξη Τσίπρα» υπογράμμισε ο κ. Παπαγγελόπουλος, ενώ σημείωσε πως «ο πόλεμος της λάσπης και της κασέτας έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του, κασέτες παντού. Κασέτες ο κ. Σάμπυ Μιωνή, σημειώσεις με ακρίβεια κασέτας ο κ. Τζένος, κασέτες στην Πυροσβεστική, κασέτες στην ΕΥΠ. Σε λίγο θα αγοράζουμε κασέτες στα περίπτερα. Υπάρχουν κι άλλα εκφυλιστικά φαινόμενα, στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, δολοφονίες χαρακτήρων. Εγώ ήμουν η αρχή και δεν τους πολυβγαίνω. Ο Νίκος Παππάς και η Όλγα Γεροβασίλη ακολούθησαν. Θα ακολουθήσουν και άλλοι, κάτι ακούω για τον Βασιλειάδη και τον Καλογήρου. Άδικη και πρωτοφανής η στοχοποίησή μου».

Ακόμη χαρακτήρισε παράνομη τη δίωξη κατά της Ελένης Τουλουπάκη, ενώ μίλησε για κατασκευασμένες διώξεις και απειλές κατά εισαγγελέων.

«Με την ψήφο σας θα στήσετε στο απόσπασμα τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία του Τύπου και την ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι επικίνδυνο μαζί με μένα να διωχθούν δικαστικοί και δημοσιογράφοι επειδή έκαναν τη δουλειά τους» κατέληξε ο κ. Ππαγγελόπουλος.

Δήλωση των συνηγόρων

Ο Δημήτριος Τσοβόλας και η Λύδια Τσοβόλα, συνήγοροι υπεράσπισης του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

Οι απαράδεκτες και παράνομες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δεν έχουν τέλος.

Σήμερα πληροφορηθήκαμε ατύπως από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών στην οποία καταθέσαμε την αίτηση ακυροτήτων και άρσης αμφισβητήσεων (κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 ΚΠΔ) κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, και για την οποία η πλειοψηφία της Προκαταρκτικής Επιτροπής παρανόμως αρνήθηκε να κάνει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, ότι με το από 18/7/20 έγγραφό της, λόγω αναρμοδιότητας (της Εισαγγελίας), αυτή απέστειλε την αίτηση προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προφανώς για να κάνει πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών. Τη διαβίβαση του ανωτέρω εγγράφου, την κράτησε σκοπίμως μυστική η Επιτροπή της Βουλής, ενόψει της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια.

Μετά την ανωτέρω εξέλιξη θα πρέπει να αναβληθεί η λήψη αποφάσεων από την Ολομέλεια της Βουλής μέχρις ότου αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο επί των ακυροτήτων που συνέβησαν κατά τη λειτουργία της Προκαταρκτικής Επιτροπής.

Γιατί αν γίνει δεκτή η αίτηση του κ. Παπαγγελόπουλου ακυρώνεται και η προκαταρκτική εξέταση και η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που συζητεί σήμερα την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης εναντίον του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου.