ΔΝΤ: ο κορονοϊός μεγαλώνει το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η επιδραση του οικονομικκού σοκ απο την πανδημία και η "επιστροφή" σε προ δεκαετιών επίπεδα.

Η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις προόδους που έχουν σημειώσει οι γυναίκες τις τρεις τελευταίες δεκαετίες προκειμένου να μειώσουν τις οικονομικές τους διαφορές με τους άνδρες, υπογράμμισε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα .

Το οικονομικό σοκ που προκάλεσε η κρίση της covid-19 επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, διότι αυτές εργάζονται σε τομείς που επλήγησαν περισσότερο, όπως οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, οι λιανικές πωλήσεις, ο τουρισμός και η εστίαση.

“Στις ΗΠΑ η ανεργία των γυναικών ήταν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από αυτή των ανδρών το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2020”, επεσήμανε η Γκεοργκίεβα, η οποία συνέταξε το σημείωμα αυτό μαζί με τρεις άλλους αξιωματούχους του ΔΝΤ.

Εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους, η τηλεργασία δεν αποτελεί επιλογή για πολλές γυναίκες (περίπου το 54% των γυναικών στις ΗΠΑ και το 67% στη Βραζιλία).

Εξάλλου οι γυναίκες συνήθως αναλαμβάνουν περισσότερες δουλειές του νοικοκυριού από τους άνδρες, περίπου 2,7 ώρες περισσότερες ημερησίως, για τις οποίες δεν πληρώνονται, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΝΤ.

“Αναλαμβάνουν το κυριότερο βάρος των οικογενειακών ευθυνών που δημιουργούνται από τα μέτρα περιορισμού, όπως το κλείσιμο των σχολείων”, επισημαίνουν οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ.

Επιπλέον μόλις αίρονται τα μέτρα οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης.

Στον Καναδά έρευνα για την απασχόληση έδειξε τον Μάιο ότι το ποσοστό εργασίας για τις γυναίκες αυξήθηκε κατά 1,1% έναντι 2,4% για τους άνδρες καθώς παρέμενε το πρόβλημα της φύλαξης των παιδιών.

Ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες τα κορίτσια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο για να εργαστούν προκειμένου να συνεισφέρουν στα οικογενειακά έσοδα.

Στην Ινδία, από την έναρξη του lockdown στα τέλη Μαρτίου, έχουν αυξηθεί κατά 30% οι γάμοι κοριτσιών.