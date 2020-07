Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 200 νεκροί στην Ελλάδα

Τρεις φορείς του COVID-19 πέθαναν απο επιπλοκές της νόσου, τις τελευταίες ωρες, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τους 200 έφθασαν οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες, στη Μυτιλήνη και στην Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονταν.

Μία 75χρονη εξέπνευσε στο ΑΧΕΠΑ.

Πρόκειται για το τρίτο θύμα τη σημερινή μέρα, δεδομένου πως νωρίτερα είχαν καταλήξει ένας 85χρονος στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και ένας 90χρονος στο ΑΧΕΠΑ.