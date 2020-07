Πολιτική

Σαλμάς: τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση για τις αρθροσκοπήσεις

Τι ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για σκευωρία σε βάρος του.

Στο αρχείο τέθηκε από τον περασμένο Φεβρουάριο η υπόθεση των αρθροσκοπήσεων που είχε απασχολήσει την εξεταστική επιτροπή της βουλής για τα θέματα υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο βουλευτής κ. Μάριος Σαλμάς στην ομιλία του κατά την συζήτηση στην ολομέλεια του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό κ. Παπαγγελόπουλο.

Ο κ Σαλμάς είχε μιλήσει για σκευωρία όταν είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του τον Μάρτιο του 2019, ύστερα από σχετικό αίτημα των εισαγγελέων διαφθοράς. Για δικαίωση και απόδειξη μετά την αρχειοθέτηση της ύπαρξης σκευωρίας μίλησε ο κ. Σαλμάς

Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας του κ. Σαλμά:

« Και μιας και το είπα τι έγινε με τις περιβόητες αρθροσκοπήσεις μία άλλη πολιτική σκευωρία με την οποία με στοχοποίησε ο κ. Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν λέω ο κ. Τσίπρας γιατί προς τιμή του δεν αναφέρθηκε ποτέ στο θέμα.

Με μεθόδευση πορισμάτων από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, όπου προΐσταται ένας σκληρός Συριζαίος ο Σπυρίδης και με την καθοδήγηση του κ. Πολάκη και ενός εγκάθετου Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ παρέσυραν τους εισαγγελείς διαφθοράς να ζητήσουν πέρυσι 3 μήνες πριν τις εκλογές την άρση της ασυλίας μου για δήθεν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε απιστία για ζημία του δημοσίου 550.000 ευρώ. Και πήγα στις εκλογές και με αυτό στην πλάτη μου.

Όμως επειδή οι υποθέσεις που ανοίγουν στην Βουλή κλείνουν και στην Βουλή σήμερα σας ανακοινώνω ότι η υπόθεση αυτή τέθηκε στο αρχείο τον περασμένο Φεβρουάριο από τους εισαγγελείς διαφθοράς και την κυρία Τουλουπάκη που ο κ. Πολάκης δεν αμφισβητεί και αντιθέτως επαινεί αφού δεν ανευρέθη τελικά ούτε ένα ευρώ ζημία,. Άρα εφόσον έχει εκφραστεί η εμπιστοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυρία Τουλουπάκη και δεν έχω αντίρρηση σε αυτό, αυτόματα καταδεικνύεται η συκοφαντία την οποία οργανωμένα υπέστη με μία σκευωρία που είχε την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ.

Θυμίζω ότι αυτό το αξιόπιστο κόμμα είχε ζητήσει 4 φορές να διαγραφώ για αυτήν την σκευωρία που για τον λόγο αυτό ανεπιτυχώς τελικά το ίδιο έστησε. Δεύτερη φορά επιδίωξαν την πολιτική μου εξόντωση. Ανεπιτυχώς Τώρα προσέξτε. 5 μήνες κανείς δημοσιογράφος και κανένα μέσο δεν έγραψε ούτε μία λέξη για την αρχειοθέτηση αυτή. Ούτε μία λέξη. Ενώ είχε χυθεί άπλετο μελάνι τότε. Μέχρι και η Συριζαική ΕΡΤ σε πάμπολλα δελτία ειδήσεων είχε αναφερθεί σε δήθεν ζημία 850.000 ευρώ που προκάλεσε ο Σαλμάς με τις αρθροσκοπήσεις.

Το ίδιο και το πόρισμα της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κανάλι της Βουλής έδειχνε κάθε συνεδρίαση της εξεταστικής 5 φορές επανάληψη. Αηδία.

Και ενώ θα έπρεπε να ζητώ τιμωρία ζητώ να σοβαρευτείτε. Γιατί είστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Η δημοκρατία πληγώνεται όταν δεν υπηρετείται σωστά. Και εδώ είμαστε για να μην λειτουργούμε με το θυμικό μας, αλλά να επιδεικνύουμε ωριμότητα.

Δεν ξέρω αν ο κ. Παπαγγελόπουλος έδινε οδηγίες στους εισαγγελείς να μας στοχοποιήσουν ή να μας ταλαιπωρήσουν. Αν όμως το έκανε θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί προκάλεσε άθελά του μια μοναδική εμπειρία που προσωπικά με δυνάμωσε, είδα τις αντοχές μου, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να μην έχεις τίποτα να φοβηθείς αν οι πράξεις σου είναι όλες σε όφελος του δημοσίου και των πολιτών.

Να τον ευχαριστήσω γιατί πλέον μετά από τόσο εξονυχιστικό έλεγχο που υπεστήκαμε είμαστε έντιμοι και με εισαγγελική σφραγίδα και θα το μάθουν και αυτοί που τόσο πολύ για τόσο μεγάλο διάστημα μας πιστεύουν και μας στηρίζουν, τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω με αυτήν την αφορμή, όπως επίσης και τον Πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος μας περιέβαλε με απόλυτη εμπιστοσύνη καθ’ όλο το διάστημα της πολιτικής μας δίωξης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο αποστασιοποιήθηκε η Κυβέρνηση από την προανακριτική διαδικασία στη Βουλή..»