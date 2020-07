Πολιτική

Επίθεση Άγκυρας σε Σακελλαροπούλου: Κάνει μαύρη προπαγάνδα εναντίον της Τουρκίας

Ιταμή πρόκληση από τον εκπρόσωπο του “Σουλτάνου”, Ομέρ Τσελίκ...

Mε μήνυμα στο twitter επιτέθηκε στην πρόεδρο της Ελλάδας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου , ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Oμερ Τσελίκ.

«Μετά την απόφαση του προέδρου μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η Ελλάδα χρησιμοποιεί μαύρη προπαγάνδα με κάθε τρόπο. Οι δηλώσεις της προέδρου της Ελλάδας Σακελλαροπούλου που στοχεύουν την Τουρκία δείχνουν την άγνοια της στην γνώση της ιστορίας και της νομικής. Η πρόεδρος της χώρας που είναι η πρωτεύουσα της είναι η μοναδική στην Ευρώπη που δεν έχει τζαμί, μιλάει για θρησκευτική αμοιβαία κατανόηση με αφορμή την Αγία Σοφία. Αυτό είναι ξεκάθαρο παράδειγμα διπλού στάνταρτ» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Ομέρ Τσελίκ.

Αφού υποστηρίζει πως «η Ελλάδα είναι η χώρα που δεν ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια του θρησκευτικού σεβασμού» καταλήγει και αναφέρει πως «με τόσες γνωστές σφαγές και βαρβαρότητες των Ελληνοκυπρίων η πρόεδρος της Ελλάδας Σακελλαροπούλου στην επέτειο της Επιχείρησης Ειρήνης να μιλάει για Τουρκική Βαρβαρότητα .Αυτό το καταδικάζουμε ξεκάθαρα. Αυτό που εσείς αποκαλείτε Τουρκική βαρβαρότητα, είναι μια νόμιμη αποστολή λύτρωσης και ελπίδας των κατατρεγμένων όλου του κόσμου. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να αγνοήσετε τους Τουρκοκυπρίους όπως αγνοείτε τις σφαγές στην ιστορία».