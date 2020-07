Κοινωνία

Εξώδικο Καπέλιου στον Ματθαιόπουλο

Εξώδικο στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλο απέστειλε ο, επίσης πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Καπέλιος. Αιτία οι φερόμενες δηλώσεις του. σε ηχητικό απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας για τη φωτιά στο Μάτι, και στις οποίες ο Βασίλης Ματθαιόπουλος προβάλλει ισχυρισμούς σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του Βασίλη Καπέλιου ακούγεται στους διαλόγους μεταξύ του Βασίλη Ματθαιόπουλου και του πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ματθαιόπουλος φέρεται να υποστηρίζει στις συνομιλίες που δημοσίευσε η Καθημερινή ότι ο κ. Καπέλιος δεν έστειλε εναέρια μέσα το 2017 στη Μάνη και στα Κύθηρα προκειμένου να εκθέσει τον τότε υπαρχηγό επιχειρήσεων Γιάννη Βασιλειάδη.

Ανέφερε συγκεκριμένα ο Ματθαιόπουλος: «Έτσι γίνονται τα παιχνίδια. Έτσι έγιναν πέρυσι (το 2017) τα παιχνίδια με τον Καπέλιο (τότε αρχηγός ΠΣ) και τον Βασιλειάδη (τότε υπαρχηγός ΠΣ). Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλειάδη τον άφησε και στα Κύθηρα χωρίς εναέρια και στη Μάνη χωρίς εναέρια. Τόσοι είναι οι φάκελοι στους εισαγγελείς του Γυθείου και του Πειραιά. Έτσι παίζεται το παιχνίδι».

Καπέλιος: Βάναυση προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου

Ο κ. Καπέλιος έστειλε σήμερα εξώδικο στον Βασίλη Ματθαιόπουλο, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα το iefimerida, κάνοντας λόγο για βάναυση προσβολή της τιμής και της υπόληψής του.

«Το παραπάνω τμήμα του φερόμενου διαλόγου σας με τον Δημήτριο Λιότσιο θίγει βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, αφού με εμφανίζει να αδιαφορώ για την κατάσβεση πυρκαγιών και να θέτω σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να βλάψω συνάδελφο.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό δεν είναι αληθές, αφού ουδέποτε παρεμπόδισα την κατάσβεση πυρκαγιών, ούτε εμπόδισα τη χρήση εναέριων ή άλλων μέσων για ιδιοτελείς ή άλλους σκοπούς, αλλά εργάστηκα σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο Πυροσβεστικό Σώμα, ιδιαίτερα κατά το διάστημα που ήμουν αρχηγός, με ζήλο και αυταπάρνηση», τονίζει στο εξώδικο ο κ. Καπέλιος.

Παράλληλα ζητεί από τον κ. Ματθαιόπουλο να ανακαλέσει. «Όμως μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω αναφερόμενες συνομιλίες έχουν αναπαραχθεί σε πολλά μέσα ενημέρωσης, δεν έχω διαπιστώσει να έχετε προβεί σε διάψευση, τουλάχιστον για το τμήμα εκείνο των φερόμενων συνομιλιών, που αναφέρεται στο πρόσωπό μου, παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε ότι το περιεχόμενό τους αφενός βλάπτει την τιμή και την υπόληψή μου, εμφανίζοντάς με ως επίορκο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αφετέρου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με την παρούσα σας καλώ εντός τριών ημερών από τη λήψη της, να δηλώσετε εγγράφως ότι οι οι φράσεις που αναφέρονται στο πρόσωπό μου από τη φερόμενη συνομιλία δεν ειπώθηκαν από σας ποτέ, διαφορετικά επιφυλάσσομαι να στραφώ εναντίον σας ποινικά και αστικά, για την ικανοποίηση της βαναύσως τρωθείσας τιμής και υπόληψής μου».

Όπως δήλωσε στο iefimerida ο δικηγόρος του Βασίλη Καπέλιου, Τάσος Χριστοφιλόπουλος, έχει λάβει ήδη εντολή να υποβάλει μήνυση και σε βάρος του Γιάννη Βασιλειάδη για όσα δημόσια έχει υποστηρίξει σε βάρος του κ. Καπέλιου τα τελευταία 24ωρα.