ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της Ελλάδας στην Κίνα

Σημαντική προβολή στην κινεζική αγορά είχε η Ελλάδα από τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας στη διαδικτυακή καμπάνια #Thinkingofyou, που διοργάνωσε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η κινεζική εταιρεία Dragon Trail Interactive. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης Wechat και Weibo, με τον επίσημο λογαριασμό της στο Weibo να έχει έως τώρα 11.645.000 views και περισσότερα από 10.000 discussions.

Η ελληνική συμμετοχή υλοποιήθηκε χωρίς κόστος και περιλάμβανε την παροχή βίντεο με ποικίλα θέματα (Αθήνα, γαστρονομία, πολιτισμός, φύση κ.ά.) και φωτογραφιών από διάφορα ελληνικά τοπία, καθώς και την αναπαραγωγή (re-post) των σχολίων των χρηστών από τα social media της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας.

Αφορμή για την πραγματοποίησή της καμπάνιας αποτέλεσε η πανδημία της Covid-19 και κεντρικός άξονάς της ήταν το στοιχείο της «ονειροπόλησης» (#Thinkingofyou) με την ταυτόχρονη πρόσκληση προς το κινεζικό κοινό να παραμείνει σε επαφή με τους δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Η εταιρεία Dragon Trail Interactive εξειδικεύεται στον τομέα των travel digital solutions (δημιουργία ιστοσελίδων, διαχείριση social media κ.λπ.), καθώς και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων για εθνικούς φορείς τουρισμού, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Εξάλλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας θα συμμετάσχει τον Αύγουστο σε δύο webinars για την παρουσίαση της Ελλάδας στην σημαντική αυτή αγορά. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των στελεχών πωλήσεων της περιοχής της Ασίας (Κίνα, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ) του πρακτορείου «Rida International Travel & Tourism», ενώ στις 8 Αυγούστου διοργανώνεται από τις ταξιδιωτικές εταιρείες «GoEuGo» και «GEG Travel» διαδικτυακή ημερίδα κατάρτισης (online training) εργαζομένων σε κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφεία για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η Ελλάδα θα έχει ξεχωριστή ενότητα.