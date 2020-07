Κοινωνία

Επανεξέταση των δικογραφιών για τις φωτιές σε Μάνη και Κύθηρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντολή από τις αρμόδιες εισαγγελίες μετά τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν...

Επανεξέταση των δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί για τις φωτιές του 2017 στην Μάνη και στα Κύθηρα διέταξαν οι εισαγγελίες Καλαμάτας και Πειραιά, μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν από τον επιπυραγό της Πυροσβεστικής που είχε αναλάβει την σύνταξη πορίσματος για την πυρκαγιά στο Μάτι ως δικαστικός πραγματογνώμονας.

Η εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, σε ό,τι αφορά την φωτιά στις αρχές Ιουλίου 2017 στην Μάνη και η εισαγγελία Πειραιά στην οποία υπάγονται τα Κύθηρα, ζητούν τον επανέλεγχο όλων των στοιχείων των φακέλων που έχουν σχηματιστεί για τις δύο πυρκαγιές, που κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις στις περιοχές αυτές.

Οι εισαγγελικές παραγγελίες για τις δύο φωτιές, έχουν αφετηρία όσα δημοσιοποιήθηκαν με την ηχογραφημένη συνομιλία του επιπυραγού Δημήτρη Λιότσιου με τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλο, υλικό που ο επιπυραγός έχει καταθέσει στις δικαστικές αρχές.

Στα επίμαχα αποσπάσματα της καταγραφής, ο κ. Ματθαιόπουλος ακούγεται να λέει στον κ. Λιότσιο πως οι φωτιές στην Μάνη και τα Κύθηρα δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς, εξαιτίας υπηρεσιακών αντιδικιών μεταξύ στελεχών του Σώματος.

Συγκεκριμένα ο κ. Ματθαιόπουλος επιχειρώντας να πείσει τον πραγματογνώμονα της εισαγγελίας της Αθήνας για το Μάτι, "να γράψει πέντε πραγματάκια" ώστε να μην αποδοθεί ευθύνη σε κανέναν για την τραγωδία και να μην αντιμετωπίσει ο επιπυραγός την οργή ανωτέρων του και τον εκδικηθούν, αφήνοντας τον χωρίς εναέρια μέσα σε φωτιές, ακούγεται να του λέει: "Έτσι γίνονται τα παιχνίδια. Έτσι έγιναν πέρυσι τα παιχνίδια με τον Καπέλιο (σ.σ. πρώην αρχηγό του Π.Σ.) και τον Βασιλειάδη (σ.σ. πρώην υπαρχηγό Επιχειρήσεων). Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλειάδη τον άφησε και στα Κύθηρα χωρίς εναέρια και στη Μάνη χωρίς εναέρια. Τόσοι είναι οι φάκελοι στους εισαγγελείς του Γυθείου και του Πειραιά. Έτσι παίζεται το παιχνίδι".

Σε πρόσφατες δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Βασιλειάδης, επιβεβαίωσε πως στις δύο πυρκαγιές του 2017 του στέρησαν ή του αφαίρεσαν τα εναέρια μέσα και ανέφερε πως αυτά τα έχει καταθέσει στον εισαγγελέα Γυθείου που ερευνούσε την φωτιά στην Μάνη, στον οποίο μάλιστα παρέδωσε και το ημερολόγιο του Συντονιστικού. Ο πρώην υπαρχηγός του ΠΣ, δήλωσε μάλιστα, πως όσα αντιμετώπισε από τον ανώτερό του τότε, τα έθεσε και προφορικώς και γραπτώς στον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, ο οποίος ως απάντηση, σύμφωνα με τον κ. Βασιλειάδη, "με αποστράτευσε το 2018".

Να σημειωθεί ότι η φωτιά στην Μάνη είχε ξεσπάσει στις αρχές Ιουλίου, με δύο μέτωπα στην Ανατολική πλευρά της Λακωνίας κοντά στις περιοχές Κότρωνα και Σκουταρίου και είχε προκαλέσει ζημιές σε σπίτια.

Η φωτιά στα Κύθηρα είχε ξεκινήσει αρχές Αυγούστου και μετά από περίπου τρεις ημέρες που δεν είχε ελεγχθεί, τελικά κατέκαψε περισσότερα από 20 χιλιάδες στρέμματα. Ο δήμαρχος του νησιού αλλά και η τότε αξιωματική αντιπολίτευση (ΝΔ), είχαν αναφερθεί σε κακή διαχείριση των πτητικών μέσων της Πυροσβεστικής.