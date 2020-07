Κοινωνία

Συμμορία “έγδυνε” σκάφη αναψυχής

Σε ποιες περιοχές δρούσαν τα μέλη της συμμορίας. Πώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από χώρους στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης και πώλησης σκαφών αναψυχής.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 20-7-2020, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο (2) αλλοδαποί ως μέλη της συμμορίας. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) επιπλέον μέλη της συμμορίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από αρχές Νοεμβρίου 2019 έως το Μάιο του 2020, δραστηριοποιήθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματική στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και της περιφέρειας κλοπές από χώρους στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης και πώλησης σκαφών αναψυχής.

Συγκεκριμένα αφαιρούσαν σκάφη αναψυχής, εξωλέμβιες μηχανές, εξαρτήματα σκαφών και οχήματα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν δεκατρείς (13) περιπτώσεις κλοπών σε Μέγαρα, Κινέττα, Καλύβια, Άλιμο, Σπάτα, Κορωπί, Παιανία, Κερατέα, Αφίδνες, Ωρωπό, Ξυλόκαστρο και Θεσπρωτία.

Από τις συνακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -26- κάρτες κινητής τηλεφωνίας, -7- κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό -2.000- ευρώ και -3- οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.