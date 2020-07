Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Πούτιν για Ανατολική Μεσόγειο και Αγία Σοφία

Τι συζήτησαν, τηλεφωνικά, ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ρωσίας..

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμιρ Πούτιν.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή και το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.