Βενιζέλος στον ΑΝΤ1: ο Ερντογάν δοκιμάζει τις αντοχές μας (βίντεο)

Τι λέει για την στάση της Άγκυρας, τους στόχους του Ερντογάν και την ελληνική αντίδραση. Γιατί ζητά οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας το συντομότερο.

«Η Τουρκία διεκδικεί την ιδιαίτερη σχέση της σε σχέση με την Δύση και το ΝΑΤΟ, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε στρατηγική ψυχραιμία και να αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η κατάσταση στην άλλη πλευρά των συνόρων της, στην Συρία, παράλληλα με την δύσκολη κατάσταση στην κοινωνία της», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως συμπλήρωσε, «Ο Ερντογάν ξέρει ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση και σε συμμαχίες και ξέρει που μπορεί να φθάσει, άρα ο Ερντογάν δοκιμάζει τα όρια μας, καθώς δίνει μάχη πολιτικής και φυσικής επιβίωσης».

Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι «πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, καθώς δίχως αυτήν δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ χάνεται και η αξία των κοιτασμάτων», λέγοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσει ξανά ένας τέτοιος διάλογος.

«Τα θερμά επεισόδια δεν οδηγούν πουθενά, κάθε φορά που υπήρξε θερμό επεισόδιο, ακολουθούσε ένα μορατόριουμ, που μας πήγαινε πίσω», επεσήμανε ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει πίσω και να περιμένει, αλλά να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να εκμεταλλευθεί και την Προεδρία της Γερμανίας στην ΕΕ, κάτι που έδειξε τις τελευταίες ημέρες ότι μπορεί να κάνει», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τέλος, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι σήμερα στην Βουλή «προσπάθησε να ανταλλάξει την στήριξη της Κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, ζητώντας να σταματήσουν να ερευνώνται τα θέματα που ερευνά η Δικαιοσύνη όπως η Novartis, η συνομιλία Μιωνή-Παππά ή οι διάλογοι για την φωτιά στο Μάτι»,. τονίζοντας ότι αυτές οι ημέρες απαιτούν να υπάρχει εθνική ενότητα.?