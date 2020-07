Κοινωνία

Gov.gr: Ψηφιακά διαθέσιμες οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

Απλή η διαδικασία έκδοσης. Πώς πραγματοποιείται...

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον υπολογιστή ή το κινητό, μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εμπλουτίζει τη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας από τις αρχές Ιουνίου 2020, ενώ αναμένεται σύντομα να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Η υπηρεσία παρέχεται με τη συνεργασία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Διευκρινίζεται ότι αυτήν τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης.

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet - αυτονόητα, μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν σε αρμόδια υπηρεσία ή ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Πιστοποιητικό γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος)

• Πιστοποιητικό ιθαγένειας

• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά

• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά

• Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Από τις αρχές Ιουνίου, οι πολίτες έχουν εκδώσει μέσω του reg.services.gov.gr κι έχουν παραλάβει στον υπολογιστή τους ή στο κινητό τους περισσότερα από 150.000 ληξιαρχικά και δημοτολογικά δικαιολογητικά. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. Από αυτά, περίπου τα μισά αφορούν σε νέα γεγονότα ζωής ενώ τα άλλα μισά αποτελούν επανέκδοση ληξιαρχικών πράξεων.