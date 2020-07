Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: ο Ολυμπιακός έστειλε νέα επιστολή στην ΕΠΟ

Τι ζητούν, αυτή τη φορά, οι "ερυθρόλευκοι"...

Νέα επιστολή, αυτή τη φορά προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απέστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός την Τετάρτη (22/07), στην οποία υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί ο τελικός του Κυπέλλου πριν από τις 3 Αυγούστου.

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημαίνουν στην επιστολή τους προς την ΕΠΟ, πως συναινούν να αγωνιστούν κόντρα στην ΑΕΚ την Τρίτη 28/07 ή την Τετάρτη 29/07 στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΠΟ:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των σημερινών συζητήσεων για την ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστικής περιόδου 2019/2020, και με δεδομένη την ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί η διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος πριν την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA, ήτοι στις 03/08, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά τη συναίνεσή της για τη διεξαγωγή του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ την Τρίτη 28/07 ή την Τετάρτη 29/07/2020.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας».