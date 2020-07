Πολιτική

Γεωργιάδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Είστε η χειρότερη συμμορία που πέρασε από τη διακυβέρνηση του κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ¨στόχαστρο" του υπουργού Ανάπτυξης η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος...

Σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως την χειρότερη συμμορία που πέρασε ποτέ από τη διακυβέρνηση του κράτους, στήνοντας τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία από συστάσεως του ελληνικού κράτους.

Ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ενώ έκανε λόγο για κατάχρηση εξουσίας από την επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ειρήνη Τουλουπάκη.

«Στήσατε ορισμένοι τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία. Μια σκευωρία με στόχο να καταστρέψει την ελληνική δημοκρατία. Και συμφωνώ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την τεκμηρίωση που έκανε, του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας», ανέφερε κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της προανακριτικής για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε στη συνέχεια ότι είναι τρία χρόνια εγκλωβισμένος σε μια προανακριτική έρευνα που δεν έχει βρει, ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις, ενώ σημείωσε ότι η εξεταστική επιτροπή που είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το φάρμακο και διήρκησε 2 χρόνια, ασχολήθηκε με αυτό μόλις 45 δευτερόλεπτα.

«Τόσο σας ενδιέφερε το φάρμακο . Είστε ψεύτες, φαρισαίοι και υποκριτές», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, κατηγορώντας τον ότι έστησε τη σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.

«Όταν άκουσα ότι θα έρθει η υπόθεση στη Βουλή για τη δίωξη 10 πολιτικών, πήρα τηλέφωνο τον κ. Παπαγγελόπουλο και του είπα πράγματι ότι οι δημοσιογράφοι λένε ότι θα έρθει ο φάκελος στη Βουλή με καταγγελίες προς υπουργούς από τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Του είπα, αν βρείτε κάτι για μένα να με σκίσετε, αλλά μην κάνουμε παιχνίδια. Εν τιμή, η αντίδρασή του ήταν η εξής: 'Τι είναι αυτά που λες. Εγώ θα το αποτρέψω πρώτος!'. Και δύο εβδομάδες μετά ακούω τον ίδιο να λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Αυτά έγιναν τότε. Για τέτοιο ψεύτη μιλάμε. Και έχει το θράσος αυτός ο άθλιος να έρθει στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απέρριψε τις κατηγορίες περί παρέμβασής του στη δικαιοσύνη με τις αναφορές του ότι έπρεπε η κ. Τουλουπάκη να πάει φυλακή, αντιτείνοντας ότι «όταν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι παράνομη η δίωξη της Τουλουπάκη δεν είναι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη;».

«Τι είναι; Βόλτα για τσάι στο βουνό; Το λέω για να δείξω πόσο ψεύτες και υποκριτές είστε. Και σας πειράζει μόνο ότι τώρα αποκαλύφθηκε η σκευωρία και πλησιάζει η ώρα της τιμωρίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμα, ότι το αντάλλαγμα της κ. Τουλουπάκη για την ανανέωση της θητείας της, ήταν η δίωξη εναντίον του πρώην υπουργού Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, καταλογίζοντάς της κατάχρηση εξουσίας. Είπε επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έστειλε στο Ειδικό Δικαστήριο, παρότι ο ίδιος το είχε ζητήσει, γιατί θα αποδεικνυόταν μέσα σε έξι μήνες ότι ήταν αθώος.

«Εγώ σας είχα προκαλέσει να με στείλετε στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά δεν το κάνατε, γιατί θα είχε λήξει η υπόθεσή μου σε 6 μήνες αν είμαι αθώος ή ένοχος. Αλλά εσάς δεν σας ένοιαζε ποιος είναι αθώος. Σας ένοιαζε να μείνετε στην εξουσία. Βρήκατε ένα συνεργό, την κ. Τουλουπάκη, και δύο επίκουρους, Ντζούρα και Μανώλη, μετά τον κ. Σαλάτα, που είπε πρέπει να ερευνηθούν, και την κυρία Ξένη Δημητρίου» ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμα, ότι χωρίς την ενεργό τη συμμετοχή της κ. Δημητρίου, ήταν αδύνατον η κ. Τουλουπάκη να φέρει σε πέρας αυτή τη σκευωρία. «Έτσι μας στήσανε τη σκευωρία Ανδρέα μου αυτοί οι άθλιοι», είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο.

«Είστε η χειρότερη συμμορία που πέρασε ποτέ από την κυβέρνηση του κράτους» είπε, ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «τώρα που αποκαλύφθηκε η σκευωρία ήρθε στη Βουλή, και είπε στην κυβέρνηση, ότι αν θέλει συναίνεση, να κουκουλώσει τη σκευωρία της Novartis».

«Είστε βαθιά νυχτωμένος κ. Τσίπρα. Η σκευωρία θα ερευνηθεί σε βάθος και οι ένοχοι θα πάνε στη φυλακή. Όχι για λόγους προσωπικής εκδίκησης, αλλά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από την πίστη μας στο Σύνταγμα, ώστε να γνωρίζει κάθε επόμενος που θα πάρει την εξουσία, ότι όποιος διανοηθεί να χρησιμοποιήσει δόλια μέσα για να διώξει πολιτικούς του αντιπάλους θα καταλήξει στη φυλακή. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία και έτσι θα προστατεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα από μια οργανωμένη συμμορία που προσπάθησε να το αλλοιώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας στην Όλγα Γεροβασίλη για το εξώδικο που έστειλε εναντίον του σχετικά με όσα ανέφερε για το Μάτι, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Με κατηγορεί γιατί υιοθέτησα τα όσα άκριτα ακούγονται στο ηχητικό. Λέει, δεν φταίει αυτή για ό,τι λέει ο κ. Ματθαιόπουλος. Έχει πολιτική ευθύνη που τον επέλεξε. Λέει, δεν μπορώ να τα υιοθετώ εγώ γιατί τα λέει από μόνος του. Εσείς όταν ψηφίζατε την παραπομπή μας στην προκαταρτική επιτροπή, με καταθέσεις τύπου 'άκουσα, πιστεύω' ήταν αρκετό; Και τώρα η ίδια έχει το δικαίωμα της αμφιβολίας; Αναρωτηθήκατε αν δώσατε σε εμάς το δικαίωμα της αμφιβολίας; 'Όχι' είναι η απάντηση. Ακολουθήσατε όλοι σαν πρόβατα τον κ. Παπαγγελόπουλο στη σκευωρία».

Τέλος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις ηχογραφημένες ομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κ. Γεωργιάδης αντέτεινε ότι το κόμμα αυτό ως κυβέρνηση, νομιμοποίησε τη χρήση της παράνομης κασέτας

«Σκευωροί ήσασταν. Ικανοί δεν ήσασταν. Ευτυχώς για τη δημοκρατία», κατέληξε.