Λοβέρδος για Novartis: οι σκευωροί του ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να διαλύσουν τα άλλα κόμματα

«Η διάλυση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η μακροημέρευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο στόχος αυτής της σκευωρίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος κατά τη συζήτηση του πορίσματος της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

«Υπήρξε έγκλημα, πρέπει να ακολουθήσει τιμωρία», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος και εξήγησε για τη πορισματική έκθεση του Κινήματος Αλλαγής: «Εμείς καταδείξαμε ότι υπάρχει ένας υπουργός στον οποίο σήμερα το βράδυ οφείλουμε να ασκήσουμε ποινική δίωξη εναντίον του. Αλλά υπάρχουν και έξι συμμέτοχοι. Φυσικοί αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί, συμμέτοχοι, συνεργοί. Αυτά θα προχωρήσουν, πρέπει να προχωρήσουν. Έχω δηλώσει ότι δεν θα ησυχάσω αν αυτή η υπόθεση δεν κλείσει. Θα τιμωρηθούν όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτά τα εγκλήματα. Δεν θα ξεφύγει κανένας. Αναφέρομαι στον πολιτικό Παπαγγελόπουλο, επί πέντε χρόνια σχεδόν μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και τους κατά την έννοια του νόμου συμμετόχους. Θα είμαι και στο δικαστήριο υπερασπιστής της κατηγορίας. Θα είμαι εκεί».

Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε επίσης ότι σήμερα γίνεται και μια καθαρτήρια πράξη για όλους. «Είναι η τελευταία μέρα που στάζει δηλητήριο στην αίθουσα αυτή, γι΄αυτό το θέμα. Πάει πίσω μας. Αμιγώς δικαστικά όργανα αναλαμβάνουν τώρα το καθήκον τους. Εκεί πρέπει να πάει τώρα η υπόθεση. Και αυτό εισηγείται το Κίνημα Αλλαγής», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής. «Μετά από 10 μήνες ερευνών σωστά αποφασίζουμε, όπως φαίνεται, την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και είναι ζήτημα δημοκρατίας», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Δυστυχώς από το σύνολο τον εισαγγελικών λειτουργών, ελάχιστοι παραβίασαν τον όρκο τους και ενήργησαν κατ΄εντολή του υπουργού αν και γνώριζαν ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους», είπε ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε ότι στήθηκε δομή όπως περιγράφει ο Ποινικός Κώδικας για την εγκληματική οργάνωση, περίπτωση συμμορίας.

Η υπόθεση Μιωνή ήταν η υπόθεση που διαμορφώθηκε το καλούπι και για την υπόθεση της σκευωρίας, είπε ο κ. Λοβέρδος και τόνισε ότι υπήρξε δολοφονία χαρακτήρων για τους κ.κ. Μιωνή, Μεταξά και Παπασταύρου, που οδήγησε μάλιστα τον έναν από τους τρεις κοντά στην αυτοκτονία. «Ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαγγλόπουλος ήταν ο εγγυητής της διαπραγμάτευσης, για 350.000 ευρώ», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος προσθέτοντας ότι η Ελένη Τουλουπάκη παρέλειψε να εντάξει κρίσιμα αθωωτικά δικόγραφα στη δικογραφία για τον κ. Παπασταύρου.

Αναφορικά με την διαβίβαση της δικογραφίας για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Λοβέρδος κατήγγειλε ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς παραβίασαν όσα ορίζει ο νόμος για την αμελλητί διαβίβαση στη Βουλή, παραβίασαν το νόμο για την υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Επίσης ότι η Ελένη Τουλουπάκη ουδέποτε έστειλε στη Βουλή τα ερωτήματα που είχε απευθύνει στην Αμερική για να διαπιστωθεί και πως προέκυψαν οι απαντήσεις.

«Ο Τύπος έπαιξε κομβικό ρόλο και στην υπόθεση της σκευωρίας και στην υπόθεση Μιωνή-Παπασταύρου», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.