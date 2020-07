Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Δυσοίωνη πρόβλεψη για τα πρώτα εμβόλια

Πότε αναμένεται η κυκλοφορία των εμβολίων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας...



Οι ερευνητές σημειώνουν «ικανοποιητική πρόοδο» στην ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19, με λίγες δοκιμές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά η πρώτη χρήση αυτών των εμβολίων δεν μπορεί να αναμένεται πριν από τις αρχές του 2021, δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει τη δίκαιη διανομή των εμβολίων, αλλά εν τω μεταξύ είναι σημαντικό να καταστείλει την εξάπλωση του κορονοϊού, δήλωσε ο ιατρός αξιωματούχος του ΠΟΥ, καθώς τα ημερήσια νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο βρίσκονται κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

«Σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο», δήλωσε ο Ράιαν, επισημαίνοντας ότι πολλά εμβόλια βρίσκονται τώρα στο τρίτο στάδιο των δοκιμών και κανένα δεν έχει αποτύχει μέχρι στιγμής, όσον αφορά την ασφάλεια ή την ικανότητα δημιουργίας ανοσοαπόκρισης.

«Ρεαλιστικά θα είναι το πρώτο μέρος της επόμενης χρονιάς προτού αρχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπους να εμβολιάζονται», τόνισε σε μια δημόσια εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΟΥ εργάζεται για να επεκτείνει την πρόσβαση σε πιθανά εμβόλια και να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, πρόσθεσε.

«Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό, επειδή αυτό είναι ένα παγκόσμιο αγαθό. Τα εμβόλια για αυτήν την πανδημία δεν είναι για τους πλούσιους, δεν είναι για τους φτωχούς, είναι για όλους», είπε.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα πληρώσει 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει 100 εκατομμύρια δόσεις ενός εμβολίου COVID-19 που αναπτύχθηκε από την Pfizer Inc και τη γερμανική Biotech BioNTech εάν αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό.