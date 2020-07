Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για την απασχόληση των συνταξιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορά η εγκύκλιος που εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλιση





Εγκύκλιο για την απασχόληση των συνταξιούχων εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους, λόγω γήρατος, όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα, πριν από τις 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση, μετά την ισχύ του Ν. 4670/2020, δηλαδή από τις 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, αφορά:

α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

β. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία, μετά τις 28.2.2020.

γ. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα, πριν από τις 28.2.2020. Στην περίπτωση αυτή, διακρίνονται δύο κατηγορίες: i) τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 από τις 28.2.2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και ii) τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, πριν από τις 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται στο πεδίο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 από 1.3.2022, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή. Όμως, στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους, μέχρι τις 28.02.2022, ευνόητο είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος ο οποίος ανέλαβε εργασία την 1η.7.2016 και συνεχίζει εργαζόμενος και μετά τις 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 από 28.2.2020, ενώ συνταξιούχος ο οποίος ανέλαβε εργασία την 1η.3.2016, (δηλαδή πριν από την ισχύ των διατάξεων του Ν. 4387/2016) και ο οποίος συνεχίζει εργαζόμενος και μετά τις 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 από 1.3.2022, (εφόσον εξακολουθεί να εργάζεται ή να

αυτοαπασχολείται και μετά την ημερομηνία αυτή).

δ. Όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (α,β,γ).

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, που αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.

Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021, αφενός μεν αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους αφετέρου δε, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση αυτής της

ηλικίας, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1, δηλαδή το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%.

Από την 1η.3.2021 και εφεξής, η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται πλέον, μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους.