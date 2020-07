Πολιτική

Παραπομπή Παπαγγελόπουλου για 8 αδικήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε η πλειοψηφία των βουλευτών, κατά την ψηφοφορία, μετά απο μια θυελλώδη συνεδρίαση.

Την παραπομπή του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου αποφάσισε η Βουλή με 177 «ναι».

Ψήφισαν συνολικά 180 βουλευτές και βρέθηκαν 177 έγκυρα ψηφοδέλτια (τρία ήταν άκυρα). Λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετείχαν μόνον ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής καθώς από την ψηφοφορία απείχαν, επίσης, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25 και η Ελληνική Λύση.

Για 8 αδικήματα

Η Ολομέλεια αποφάσισε την άσκηση δίωξης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και για τα 8 αδικήματα που πρότεινε στο πόρισμα της η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Ειδικότερα η Ολομέλεια αποφάσισε την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης για:

Ηθική Αυτουργία σε Κακουργηματική Κατάχρηση Εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ) με ψήφους 177 Ηθική Αυτουργία σε Πλημμεληματική Κατάχρηση εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ) με ψήφους 177 Ηθική Αυτουργία σε Παράβαση Καθήκοντος (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με ΠΚ 259 ) με ψήφους 177 Παράβαση Καθήκοντος κατά εξακολούθηση (ΠΚ 259 αυτοτελώς) με ψήφους 177 Απόπειρα Εκβίασης. (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού ΠΚ του άρθρου 385 παρ. 1 και 3 Π.Κ. ως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4619/2019) με ψήφους 177 Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού και νέου ΠΚ) με ψήφους 177 Δωροληψία Υπαλλήλου. (αρ. 235 ΠΚ) με ψήφους 177 Εγκληματική οργάνωση (Συμμορία) - αρ. 187 παρ. 5 παλαιού ΠΚ και παρ. 3 νέου ΠΚ) με ψήφους 177

Σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα (άρθρο 86) και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αν η Βουλή προσδώσει στον υπουργό την ιδιότητα του κατηγορουμένου για αξιόποινες πράξεις αναγόμενες στα καθήκοντά του, από τη δίωξη καταλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι συμμέτοχοι, οι οποίοι συμπαραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο. Στο πόρισμα της, η ΝΔ αναφέρει ότι «άσκηση δίωξης της Βουλής σε βάρος του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού εκ του νόμου καταλαμβάνει τους συμμετόχους στις ως άνω αξιόποινες πράξεις, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν πόρισμα και περιγράφεται το είδος της συμμετοχής τους σε κάθε αδίκημα, ώστε, σε περίπτωση άσκησης δίωξης να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους και κλήση τους από το Δικαστικό Συμβούλιο».

Συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, η Βουλή θα προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για τη συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα για να αποστείλει κατάλογο των μελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόμιμα προσόντα, προκειμένου σε προσεχή συνεδρίαση της ολομέλειας, να αναδειχθούν, δια κληρώσεως τα 5 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα με τον αναπληρωτή του.

Αποχές από την ψηφοφορία

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του δεν θα συμμετέχει στον ευτελισμό του Κοινοβουλίου τονίζοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή κανένας από την κοινωνία δεν θα πάρει στα σοβαρά τη Βουλή.

«Είναι φανερό ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία, για αυτό και δεν θα συμμετέχουμε στην ψηφοφορία και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τα πραγματικά γεγονότα». Αυτό δήλωσε ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, κατηγορώντας ταυτόχρονα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για «προσπάθεια συγκάλυψης και όχι διερεύνησης και αποκάλυψης του υπαρκτού σκανδάλου της Novartis».

Την αποχώρηση της Ελληνικής Λύσης από την ψηφοφορία ανακοίνωσε ο ειδικός εισηγητής του κόμματος, Βασίλης Βιλιάρδος.

Σφοδρή επίθεση από Σαμαρά - Γεωργιάδη

Οξύτατη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν, κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους στην Βουλή, Αντώνης Σαμαράς και Άδωνις Γεωργιάδης,

«Το απόστημα έσπασε. Η κάθαρση είναι στα χέρια σας. Μέχρι τέλους-Ποτέ ξανά!» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξηγώντας: «Κάνουμε το χρέος μας και το κάνουμε στο ακέραιο. Μέχρι τέλους... Για τη δικαιοσύνη, μέχρι τέλους! Ποτέ ξανά 'παραμάγαζα'… Για τη δημοκρατία μέχρι τέλους! Ποτέ ξανά σκευωρίες… Για την πατρίδα, μέχρι τέλους! Αδιαπραγμάτευτο…»

Σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως την χειρότερη συμμορία που πέρασε ποτέ από τη διακυβέρνηση του κράτους, στήνοντας τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία από συστάσεως του ελληνικού κράτους.

Ιωάννης Μπούγας: Η σημερινή συνεδρίαση είναι ιστορική. Τον λόγο τώρα τον έχει η Δικαιοσύνη

Ο επίλογος της πολύωρης συνεδρίασης στην ολομέλεια της Βουλής, γράφηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Ιωάννη Μπούγα, που ήταν και ο πρόεδρος της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, ο οποίος τόνισε πως «η αποκάλυψη της αλήθειας είναι ίσως η πιο σκληρή τιμωρία των ενόχων».

«Ο πολιτικός κόσμος δεν δικαιούται να μείνει απαθής και απλός θεατής όσων θα εξελιχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Πρέπει άμεσα να λάβουμε μέτρα για τη θεσμική θωράκιση της Πολιτείας, ώστε στο μέλλον ν΄αποτραπούν παρόμοιες συμπεριφορές, που πλήττουν τη Δημοκρατία και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί και θα εμπεδωθεί η λειτουργία του κράτους δικαίου και υποθέσεις που θεωρούνται άγος, μπορεί να μεταβληθούν σε ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση της Δημοκρατίας μας» ανέφερε. «Η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο πρωθυπουργός έχουν τη βούληση και το σθένος να το πράξουν» υπογράμμισε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αφού αναφέρθηκε στους εννέα περίπου μήνες εργασιών της επιτροπής, η οποία και πραγματοποίησε 64 συνολικά συνεδριάσεις, με περίπου 12.200 σελίδες πρακτικών και εξετάση 23 μαρτύρων, ανέφερε πως όταν ξεκινήσαμε το έργο μας, «πολλοί ήταν εκείνοι που διέδιδαν ότι το αποδεικτικό υλικό ήταν ισχνό, ότι γρήγορα θα μετατρεπόταν σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, ή θα επικρατούσαν λογικές συμψηφισμού και πολιτικές σκοπιμότητες που θα αποπροσανατόλιζαν την έρευνα και θα ενίσχυαν την δυσπιστία των πολιτών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες ερευνούν ποινικές ευθύνες υπουργών» καθώς άλλωστε ήταν «νωπές ακόμα οι μνήμες από την προανακριτική-φιάσκο, που συγκρότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ».

Ορισμένοι, είπε ο κ. Μπούγας, «επιχείρησαν να παρακωλύσουν το έργο της επιτροπής, αλλά απέτυχαν» και «με αποφασιστικότητα αναζητήθηκε η αλήθεια, φωτίστηκαν κρίσιμες πτυχές των υποθέσεων που δεν είχε αγγίξει η Δικαιοσύνη, κι εξετάστηκαν πρόσωπα με κρίσιμο ρόλο, τα οποία εισέφεραν σημαντικότατες πληροφορίες και έγγραφα. Δεν επιτρέψαμε να φιμωθούν μάρτυρες και δώσαμε σε όλους και ιδίως στον ερευνώμενο, την δικονομική δυνατότητα να καταθέσουν τα γεγονότα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ανέφερε πως από το «αποδεικτικό υλικό προκύπτει σαφής τρόπος δράσης συγκροτημένης ομάδας στην οποία μετείχαν πολιτικοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι. Η λειτουργία της εν λόγω ομάδας ακολουθούσε πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο εγκληματικής δράσης στις υποθέσεις» ενώ αυτή η ομάδα «δεν δίστασε να καταφερθεί σε βάρος ακόμη και εισαγγελικών λειτουργών που δεν δέχονταν να πειθαρχήσουν στις κατευθύνσεις τις οποίες έδινε». Ανέφερε πως προέκυψε όμως, ότι «σε αμφίδρομες υποθέσεις πολιτικών διώξεων υπήρχε άμεση εμπλοκή και άλλων υπουργών της τότε κυβέρνησης, με πλέον έντονη την εμπλοκή του τότε υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά, ο οποίος φαίνεται να έχει ρόλο διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση σοβαρών ποινικών υποθέσεων και να συνομολογεί την ύπαρξη κυκλώματος, μέλη του οποίου είχαν διαφορετική μάλιστα ατζέντα από αυτή που είχε το 'μαγαζί', υπονοώντας βεβαίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Φέρεται μάλιστα με βεβαιότητα να λέει, ότι «βγάζουν πολλά λεφτά». Δεν διστάζει επίσης να προτείνει στον Μιωνή την ενοχοποίηση με μαρτυρίες Παπασταύρου, για να τύχει ευμενούς μεταχείρισης της ίδιας της συζύγου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη!».

Το πόρισμα της επιτροπής, είπε ο κ. Μπούγας, «περιλαμβάνει αναλυτική παράθεση των γεγονότων και ενδελεχή αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού». «Η λειτουργία της προανακριτικής, έστειλε το μήνυμα της καλής λειτουργίας των θεσμών και της αταλάντευτης βούλησης της κυβέρνησης και των βουλευτών να αναζητήσουν την αλήθεια…. Ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του οφείλουν εξηγήσεις. Αντί εξηγήσεων όμως, βουλευτές και στελέχη του, διακυβεύοντας και αυτή την προσωπική, επιστημονική και πολιτική τους αξιοπρέπεια, κάνουν λόγο για δήθεν θεσμική εκτροπή. Ποιος τους ακούει και ποιος τους πιστεύει άραγε;» κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος.