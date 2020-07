Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 23 Ιουλίου και η εβδομάδα κλείνει με έντονο το χρώμα του Ουρανού ο οποίος θα σχηματίσει μία ευχάριστη όψη εξαγώνου με τον Ερμή, που συνεχίζει να διελαύνει τον Καρκίνο.

ΚΡΙΟΣ: Μια εξέλιξη στα οικογενειακά σου μπορεί σήμερα να σου τονώσει την αυτοπεποίθηση και να σε γεμίσει σιγουριά. Κι επειδή “το χρήμα δεν το λογαριάζεις τα δυο του μάτια σαν κοιτάζεις” δεν αποκλείεται να μπεις και σε κάποια έξοδα, έτσι για να γιορτάσεις, όχι κάτι επίσημο, αλλά την καλή σου διάθεση, που μπορεί κι αυτή να συνδέεται με το γεγονός ότι περιβάλλεσαι από ανθρώπους που αγαπάς. Από την άλλη, δεν αποκλείεται κάποιοι άνθρωποι να σε εκπλήξουν με τη συμπεριφορά τους και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν τους έχεις εκτιμήσει όσο τους αξίζει.

ΤΑΥΡΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στο ζώδιό σου δείχνει ότι κάποιες συζητήσεις και κάποια σχέδια που μπορεί να υπάρχουν μόνο στο μυαλό σου εδώ και καιρό έχει έρθει η στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά και να αρχίσουν να επηρεάζουν τη ζωή σου σε πρακτικό πια, επίπεδο. Από την άλλη, φαίνεται ότι και οι αποφάσεις κάποιων άλλων ανθρώπων μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή σου αυτή την περίοδο και αν αυτό δε σου δημιουργεί πίεση, σίγουρα σε ένα βαθμό σε αγχώνει. Θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα στις πιο ρεαλιστικές διαστάσεις τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό το εξάγωνο του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να ανεβάσει τις μετοχές σου στο εργασιακό σου περιβάλλον και να δεις τους κόπους σου να ανταμείβονται με κάποιο τρόπο. Σαφώς και το αντίκρισμα μπορεί να είναι οικονομικό, ωστόσο δεν αποκλείεται να νιώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε εμπιστεύονται ή επενδύουν σε σένα. Στα αισθηματικά σου, ειδικά αν είσαι (φρέσκο)-χωρισμένος ένα γεγονός θα σου δώσει την ευκαιρία να πάρεις την ικανοποίηση του ανθρώπου που τον εκτιμούν, έστω και καθυστερημένα…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα με τον Ερμή από το ζώδιό σου να σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον Ουρανό στον Ταύρο θα δεις ότι όταν γίνεσαι πιο κοινωνικός, όταν αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και γενικότερα όταν προωθείς καλύτερα τον εαυτό σου η ζωή αλλάζει και οι προοπτικές για καλύτερες μέρες είτε στα συναισθηματικά σου είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της ζωής σου είναι πραγματικά πιο ευοίωνες. Είναι σημαντικό να είσαι ανοιχτός σε προτάσεις και να έχεις τη διάθεση να πειραματιστείς με νέες ασχολίες σε νέα περιβάλλοντα.

ΛΕΩΝ: Ημέρα αποκαλύψεων η σημερινή για εσένα, αλλά και ειδήσεων που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε οτιδήποτε μπορεί να σχετίζεται με το κομμάτι της κοινωνικής σου ταυτότητας. Έτσι δεν αποκλείεται να έρθουν στο φως πράγματα που σχετίζονται με παράπλευρες ή παρασκηνιακές εξελίξεις στον εργασιακό σου χώρο οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν καραμπόλες από τις οποίες θα βγεις ωφελημένος. Στα συναισθηματικά σου δε θα λείψουν οι εκπλήξεις και οι εξομολογήσεις από ανθρώπους που δεν τις περιμένεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, σε όψη με τον Ουρανό σήμερα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά αρκεί κι εσύ να είσαι ανοιχτός σε όλα τα ενδεχόμενα και να αφήσεις πίσω σου συγκεκριμένα σενάρια που πιστεύεις ότι αποτελούν τη λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Όχι, σήμερα η μέρα δε χωράει λογική, χωράει το παράλογο και οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κι αν έχει προκύψει καμιά σχέση τώρα τελευταία και είστε μες στα μέλια, οι εκπλήξεις και τα ταξιδάκια θα σας απογειώσουν.

ΖΥΓΟΣ: Κάποια στιγμή πρέπει να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και να μιλήσεις ανοιχτά για ιδέες που μπορεί να έχεις και οι οποίες ακόμα κι αν δε ωφελήσουν άμεσα εσένα οικονομικά-χωρίς όμως να το αποκλείω κι αυτό, μπορεί να δώσουν λύσεις σε ανθρώπους που έχουν τον τρόπο να στο αναγνωρίσουν και να στο ανταποδώσουν. Από την άλλη, είναι μία μέρα που εύκολα μπορείς να μπλέξεις τα επαγγελματικά με τα ερωτικά σου και μην ακούς τι λένε, δεν είναι πάντα λάθος…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποια στιγμή οφείλεις στον εαυτό σου πρώτα από όλα, αλλά και στους ανθρώπους γύρω σου να δοκιμάζεις πράγματα που μπορεί να είναι έξω από τα συνηθισμένα σου. Ίσως για παράδειγμα, από εκεί που δεν κουνούσες ρούπι και ήσουν κολλημένος σε μία καρέκλα να πρέπει να ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι ή να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία ή κάτι άλλο το οποίο θα σε κάνεις να ενδιαφερθείς πραγματικά για τον εαυτό σου. Και ναι, όλα αυτά έχουν ευεργετική επίδραση και στις σχέσεις μας με τους άλλους.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμερα οι συζητήσεις με ανθρώπους μέσα στο εργασιακό σου περιβάλλον μπορούν να αποδειχτούν χρυσός. Μην υποτιμάς κανέναν, γιατί οι πιο ανατρεπτικές ιδέες μπορεί να ειπωθούν από αυτούς που δεν το περιμένεις. Αρκεί βέβαια να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά και να είσαι δεκτικός στις προτάσεις των άλλων, γιατί εδώ που τα λέμε ένα θέμα το έχεις. Από την άλλη είναι μία καλή μέρα για να κάνεις κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής σου που θα έχουν οφέλη στην υγεία σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή απέναντί σου να σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον Ουρανό στον Ταύρο οι ανατροπές και οι εκπλήξεις στα προσωπικά σου είναι κάτι περισσότερο από πιθανές. Αν είσαι μόνος ή μόνη η σημερινή μέρα δεν είναι για να την περνάς κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού ή ενός γραφείου. Όμως ακόμα και αν είσαι σε μία σχέση που νιώθεις ότι έχει βαλτώσει η μέρα ενδείκνυται για πειραματισμούς και για συζητήσεις από εκείνες που μπορεί να μην τις συνηθίζεις, αλλά που όταν τις κάνεις δεν το μετανιώνεις…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή και τον Ουρανό σε ευνοϊκή όψη η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να αλλάξεις τελείως ψυχολογία και να κάνεις πράγματα που σε βάθος χρόνου θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο σίγουρος και πιο δυνατός. Ίσως κάποιες αλλαγές στη διατροφή σου με τη βοήθεια ειδικού, η άσκηση ή ενασχόληση με το χορό θα μπορούσαν να σου δώσουν την ώθηση που επιζητάς. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να βρεις και τη λύση σε κάποιο θέμα υγείας που σε ταλαιπωρεί και αυτό να τονώσει την αυτοπεποίθησή σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Το κλείσιμο της εβδομάδας, ειδικά για τους αδέσμευτους του ζωδίου φαίνεται να είναι ιδανικό, αφού το εξάγωνο του Ερμή με τον Ουρανό έρχεται για να σε ανανεώσει και να φέρει στη ζωή σου ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την καρδιά σου και το μυαλό σου να τσιτώσουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι έχεις πολλές δημιουργικές ιδέες κι αυτό από μόνο του αρκεί για να έχεις την απαραίτητη διάθεση που χρειάζεσαι μέσα στη μέρα, αλλά και να νιώθεις ότι υπάρχει συνοχή και νόημα στις επιλογές σου.

Πηγή: astrologos.gr