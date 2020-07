Κοινωνία

Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Κορινθία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοσχερώς κάηκε σπίτι στο Αλαμάνο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες σε πέντε μέτωπα στην Κορινθία, όπου μαίνεται η φωτιά από το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ βοήθησε το γεγονός ότι έπεσαν οι δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, με τις περισσότερες διάσπαρτες εστίες, εντοπίζεται στο Γαλατάκι.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν 236 πυροσβέστες με 54 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Σημειώνεται, ότι τις ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συντονίζει ο αρχηγός του Σώματος Στέφανος Κολοκούρης.

Χθες εκκενώθηκε ο οικισμός Άγιος Ιωάννης, ενώ άλλοι πέντε οικισμοί εκκενώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή. Οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι, Δήμες και Αλαμάνο μεταφέρθηκαν με λεωφορεία και δικά τους μέσα σε ασφαλές μέρος κοντά σε παραλιακή περιοχή, ενώ εκκενώθηκαν και τα Αθίκια. Ολοσχερώς κάηκε σπίτι στο Αλαμάνο, σύμφωνα με το korinthostv.gr, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού.

Στο σημείο έσπευσε εκτάκτως ο Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, και τον κλαδάρχη επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υποστράτηγος Γεώργιο Πουρνάρα.

Ο Δήμαρχος Κορίνθου, Βασίλης Νανόπουλος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" τόνισε: "Ελπίζουμε με τα εναέρια μέσα που πετούν από το πρωί να ελεγχθεί η κατάσταση".

Εξάλλου, φωτιά ξέσπασε, λίγο πριν τις 08.00 το πρωί, και στο Λουτράκι, πλησίον του Ισθμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.