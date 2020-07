Πολιτική

Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς για την Τουρκία

Πρώτος θα περάσει την πόρτα του Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων και τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Πέμπτη, έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκειμένου να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

Ο γγ του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, επικοινώνησε με τα γραφεία των πολιτικών αρχηγών και ορίστηκαν οι κάτωθι συναντήσεις:

- Στις 12:30 με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα.

- Στις 13:30, με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

- Στις 18:15 με τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο.

- Στις 19:30 με τον γραμματέα του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στις 9:30.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τις συναντήσεις θα παραστεί και θα μιλήσει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην παρουσίαση του προγράμματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ».