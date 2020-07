Κόσμος

Συνάντηση Αναστασιάδη - Μακρόν στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ο Νίκος Αναστασιάδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11:30 το πρωί (ώρα Κύπρου), όπου θα τον υποδεχθεί ο Γάλλος ομόλογος του. Αμέσως μετά την τελετή υποδοχής, οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στη συνέχεια, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κύπρου), θα ξεκινήσει η συνάντηση με τη συμμετοχή των μελών των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας στους τομείς της Ενέργειας και της Άμυνας, οι διμερείς σχέσεις, οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν από κυπριακής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός 'Αμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο πρέσβης της Δημοκρατίας στο Παρίσι Παντιάς Ηλιάδης, ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Εξάλλου, νωρίτερα σήμερα, στο περιθώριο της συνάντησης των δύο Προέδρων, ο υπουργός Άμυνας θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογο του Φλοράνς Παρλί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυπριακή αντιπροσωπεία θα επιστρέψουν στην Κύπρο αργά το απόγευμα σήμερα.