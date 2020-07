Οικονομία

Φον ντερ Λάιεν: η Κομισιόν θα παρακολουθεί και θα συζητά την πρόοδο με τα κράτη-μέλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να λαμβάνει κάθε χώρα το "πακέτο" που της αναλογεί...

Τη σημασία που έχει το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας κάθε χώρας μέλους της ΕΕ τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την πενθήμερη Σύνοδο Κορυφής και την επίτευξη της συμφωνίας για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να λαμβάνει κάθε χώρα το "πακέτο" που της αναλογεί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι "το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης είναι σημαντικό" και διευκρίνισε πως "σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητάμε να μπει επάνω η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η μάχη για την κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση που σημαίνει εκσυγχρονισμός και η ανθεκτικότητα, τα μαθήματα που αντλήσαμε από την κρίση".

Παράλληλα, αναφερόμενη στην επιτήρηση των εθνικών προγραμμάτων, η κυρία φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι "όσον αφορά στην ίδια τη διαδικασία, φυσικά η Κομισιόν παρακολουθεί, θα συζητάμε την πρόοδο με τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια κάθε φορά που θα επιτυγχάνεται ένας στόχος θα γίνεται η εκταμίευση της απαραίτητης δόσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή".