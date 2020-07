Κόσμος

“Σαρώνει” στις ΗΠΑ ο κορονοϊός

Πάνω από 1.000 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο για δευτερη συνεχόμενη ημέρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Τετάρτη, για ένατη συνεχόμενη ημέρα, πάνω από 60.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Καταγράφηκαν επίσης 1.059 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 το ίδιο διάστημα, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 142.942 νεκρούς στη χώρα, κατά τη σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Οι 63.967 νέες μολύνσεις σε μια μέρα αύξησαν σε πάνω από 3,9 εκατομμύρια το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφότου άρχισε να εξαπλώνεται στην αμερικανική επικράτεια ο κορονοϊός, ο οποίος προσέβαλε για πρώτη φορά τον άνθρωπο στην Κίνα τον Δεκέμβριο προτού εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Πάνω από 1,2 εκατ. Αμερικανοί πάντως έχουν αποθεραπευτεί.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται μακράν το σκληρότερο χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς, όδευαν να καταγράψουν κάποια βελτίωση της κατάστασης στα τέλη της άνοιξης, όμως εδώ και αρκετές εβδομάδες, η καμπύλη της μετάδοσης βρίσκεται ξανά σε άνοδο, ειδικά στον Νότο και στη Δύση.

Χθες Τετάρτη, με περίπου 415.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, η Καλιφόρνια έγινε η αμερικανική πολιτεία που έχει καταγράψει τις περισσότερες μολύνσεις από τον κορονοϊό, ξεπερνώντας τη Νέα Υόρκη — είναι όμως η πολιτεία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ, υπερδιπλάσιο από αυτόν της Νέας Υόρκης.

Πάνω από 7.800 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 στην Καλιφόρνια, οι 115 την Τρίτη.