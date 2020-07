Κοινωνία

Φωτιά στο Λουτράκι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στον Ισθμό...

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από νέα φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 08.00 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας πλησίον του Ισθμού, όπου σε μικρή απόσταση βρίσκονται οικίες. Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

«Έχουν περιοριστεί και οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί στο Λουτράκι», όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος, Γιώργος Γκιώνης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στους οικισμούς Φλοίσβο και Κατουνίστρα και η δεύτερη απέναντι από το καζίνο, μέσα στον κεντρικό ιστό του Λουτρακίου.

Επίσης, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γκιώνης, «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την παιδική κατασκήνωση που λειτουργεί κοντά στους οικισμούς Φλοίσβο και Κατουνίστρα και όλα τα παιδιά είναι ασφαλή».

Την ίδια ώρα μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στις Κεχριές Κορινθίας, όπου επιχειρούν 236 πυροσβέστες με 54 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.