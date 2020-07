Κοινωνία

Θάνατος 16χρονης: “Απαντήσεις” στο κινητό ψάχνουν οι Αρχές

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία. Στο μικροσκόπιο και οι κάμερες ασφαλείας.

Την Παρασκευή αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, το πόρισμα από την άρση απορρήτου του τηλεφώνου της 16χρονης που βρέθηκε νεκρή την περασμένη Τετάρτη στον λόφο του Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr το κινητό της αδικοχαμένης κοπέλας μεταφέρθηκε από την πρώτη στιγμή στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους είχε τηλεφωνικές επαφές το μοιραίο βράδυ, αλλά και να ελεγχθούν οι συνομιλίες της μέσω instagram και λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το επίμαχο βράδυ συνομίλησε με φίλες της για τη συνάντηση με τον 27χρονο αστυνομικό, ενώ φέρεται να δέχθηκε πάνω από 60 κλήσεις από τα αδέλφια της, τα οποία την αναζητούσαν από τις 4 τα ξημερώματα.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη διακρίνεται σε κάμερες ασφαλείας της περιοχής να κατευθύνεται μόνη της προς τον Προφήτη Ηλία, όπου και βρέθηκε τελικά νεκρή, ενώ νωρίτερα έχει καταγραφεί να περπατάει κοντά στο σπίτι της στις οδούς Αθανασίου Διάκου και 28ης Οκτωβρίου.