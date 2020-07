Αθλητικά

Έρχεται για τον Ολυμπιακό ο Γκραντέλ

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 33χρονος άσος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Ο Μαξ-Αλέν Γκραντέλ, διεθνής ακραίος επιθετικός της Τουλούζ από την Ακτή Ελεφαντοστού, θα φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού.



Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 33χρονος άσος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει συμβόλαιο (για 1+1 χρόνια) με την ομάδα του Πειραιά.



Ο Γκραντέλ, που έχει 75 συμμετοχές και τα 12 γκολ με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, έχει αγωνιστεί σε Λέστερ, Μπόρνμουθ, Λιντς, Σεντ Ετιέν και Τουλούζ.



Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας.