Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κατέληξε μια γυναίκα στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας θάνατος στην χώρα από κορονοϊό. H Ελληνοαμερικανίδα είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από την Ρόδο στο Ηράκλειο.

Έχασε τελικά την μάχη για τη ζωή η 78χρονη Ελληνοαμερικανίδα, που ήταν θετική στον κορονοϊό και νοσηλεύονταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση.

H Ελληνοαμερικανίδα είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από την Ρόδο στο Ηράκλειο.

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το neakriti.gr, η κατάσταση της 78χρονης Ελληνοαμερικανίδας είχε επιδεινωθεί τα τελευταία 24ώρα.

Η 78χρονη, η οποία ήρθε από τις ΗΠΑ όπου και διαμένει, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, για να περάσει τις διακοπές της.

Ελάχιστες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου, παρουσίασε πυρετό και αδιαθεσία και για τον λογο αυτό, κλήθηκε ο γιατρός της περιοχής ο οποιός την εξέτασε και ζήτησε την εισαγωγή της στο νοσοκομείο της Ρόδου καθώς είχε ενδείξεις οτι επρόκειτο για ενδεχόμενο κρούσμα

Το τεστ βγήκε θετικό στον κορονοϊό και αμέσως τέθηκε σε ισχύ το ιατρικό πρωτόκολο και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της σε Νοσοκομείο της Κρήτης, αλλά δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να πεθάνει το βράδυ της Τετάρτης.

Με τον θάνατο της 78χρονης ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην χώρα αυξήθηκε στους 201.