Αλεξανδρούπολη: αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο λιμάνι (εικόνες)

Παρουσία του υπουργου Εθνικής Άμυνας και του Αμερικανού πρέσβη η εκδήλωση για τα 150 χρόνια του λιμένα της πόλης.

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, η επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης ενάμιση αιώνα από την ανάδειξη του λιμένα, μετά και την άφιξη του σιδηρόδρομου (1871). Μία εκδήλωση που συμπίπτει με την υποστήριξη της συμμαχικής άσκησης «Atlantic Resolve 2020» καθώς και τις προετοιμασίες για τη χρήση του σιδηρόδρομου για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του.

Λιμάνι και σιδηρόδρομος όρισαν την πορεία, την ιστορία και το μέλλον της Αλεξανδρούπολης, στα τέλη του 19ου αιώνα, δίνοντάς της τη δυνατότητα προσέλκυσης του διεθνούς εμπορίου και της σύνδεσης με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα της εποχής. Στην πάροδο των ετών, η πόλη κόμβος γνώρισε δόξες, προκλήσεις και δοκιμασίες, που επίσης συνέβαλαν στην ανάδειξή της σε βασική διασυνδετήρια πύλη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Ασίας.

Σήμερα, σχεδόν 150 χρόνια μετά την άφιξη του σιδηρόδορμου και τη μετατροπή της σε διαμετακομιστικό κόμβο, το λιμάνι και ο σιδηρόδρομος, για ακόμη μία φορά, έρχονται να ορίσουν το μέλλον της, να αναδιαμορφώσουν το οικονομικό, αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής.

The ARC Endurance is the largest ship ever to dock at the Port of #Alexandroupouli, an achievement shared by @deptofdefense & @Hellenic_MOD after our partnership to remove the sunken dredger Olga in 2019, improving access and increasing the port's attractiveness for US investors. pic.twitter.com/sBl5JP3b6w — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city's strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020

ΚΚΕ: Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε «πεδίο βολής φτηνό» αμερικανικών στρατευμάτων

«Την ώρα που οι ΗΠΑ προκλητικά μιλάνε για "αμφισβητούμενα ύδατα" στον χώρο της τουρκικής navtex, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε "πεδίο βολής φτηνό" αμερικάνικων στρατευμάτων -"εκπαιδευμένων, θανατηφόρων και με κίνητρο", όπως δήλωσε ο διοικητής τους- με την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης και του Αμερικανού πρέσβη», επισημαίνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, «για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, μετέτρεψαν όλη τη χώρα σε αμερικάνικη βάση, στο όνομα της δήθεν "προστασίας από την Τουρκία", για να εισπράττουν εκ μέρους των ΗΠΑ δηλώσεις - εκτροφεία της τουρκικής προκλητικότητας και γκριζαρίσματος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», προσθέτει το ΚΚΕ.

«Εδώ και τώρα να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για:

Απεμπλοκή της χώρας από τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις. Να κλείσουν τώρα οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Καμία αλλαγή συνόρων, καμία απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», καταλήγει το σχόλιο του ΚΚΕ.