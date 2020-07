Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: από την Μόρια ξεκινούν οι εμβολιασμοί στις δομές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζικοί εμβολιασμοί σε παιδιά προσφύγων και ασυνόδευτων προσφυγόπουλων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

Bάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) -στο πλαίσιο διασφάλισης της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού προσφύγων/μεταναστών και ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας- θα προχωρήσει στη διενέργεια μαζικών εμβολιασμών σε περισσότερα από 7.000 άτομα όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Οι εμβολιασμοί θα γίνουν με εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR) σε 17 Δομές Φιλοξενίας και Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων/Μεταναστών σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα σήμερα Πέμπτη 23.07.2020, ο ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει εμβολιαστική δράση με 3.000 δόσεις εμβολίου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχοι εμβολιασμοί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νήσων Σάμου και Λέρου.

Επίσης, θα διενεργηθούν μαζικοί εμβολιασμοί σε 14 Κέντρα Φιλοξενίας της ενδοχώρας σε πάνω από 4.000 παιδιά, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες εμβολιαστικής κάλυψης του εν λόγω πληθυσμού.

Οι εμβολιασμοί θα διενεργηθούν από τους Επαγγελματίες Υγείας του ΕΟΔΥ που απασχολούνται μέσω του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση Υγείας για την προσφυγική κρίση-PHILOS» στις παραπάνω δομές, με τη συνεργασία και την αρωγή κλιμακίων του Τμήματος Μετακινούμενων Πληθυσμών του Οργανισμού.

«Τονίζεται ότι ο καθολικός εμβολιασμός των προσφύγων και μεταναστών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών και των Κέντρων Φιλοξενίας της ενδοχώρας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Υγείας και εντάσσεται στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών» , αναφέρει ο ΕΟΔΥ σε ανακοίνωσή του.