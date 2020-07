Οικονομία

Ανακοινώθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Πότε λήγει η προθεσμία. Παραμένουν οι 8 δόσεις σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών.

Ανακοινώθηκε η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου.

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το φορολογικό νομοσχέδιο, όπως είπε για να διευκολυνθούν οι πολίτες και τα φοροτεχνικά γραφεία για την υποβολή τους.

Οπως εξήγησε ο κ. Βεσυρόπουλος, ισχύει η καταβολή του φόρου σε 8 δόσεις και αφού δόθηκε νέα παράταση θα γίνουν και οι αναγκαίες προσαρμογές για τις δόσεις.

Όπως σημείωσε ο Υφ. Οικονομικών, όσοι υποβάλλουν την δήλωση τον Αύγουστο, θα πρέπει να καταβάλουν μαζί, έως το τέλος του μήνα, την 1η και την 2η από τις 8 δόσεις.