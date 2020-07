Παράξενα

Πήγε στο Κέντρο Υγείας μαζί με το... φίδι που τον δάγκωσε! (εικόνες)

Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι με το σπάνιο περιστατικό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν….

Ένας 55χρονος άνδρας από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εμφανίστηκε προ ημερών στο Κέντρο Υγείας της Αλεξάνδρειας κρατώντας στο χέρι το φίδι που τον δάγκωσε!

Ο 55χρονος επέδειξε αξιοθαύμαστη γενναιότητα, καθώς μη χάνοντας καιρό έσπευσε στο πλησιέστερο στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, κρατώντας το φίδι μέσα σε σακούλα, προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για δηλητηριώδες φίδι.

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με το gnomi.news, εξεπλάγησαν με το πρωτότυπο περιστατικό και έδωσαν στον τραυματία άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Ο 55χρονος παρά τις εκκλήσεις των γιατρών και αφού εξέτασαν το τσίμπημα στο δάκτυλο του χεριού του αρνήθηκε να του χορηγηθεί ο κατάλληλος αντιοφικός ορός και αποχώρησε από το Κέντρο Υγείας.