Life

Keanu Reeves: Κάνει ντεμπούτο ως... συγγραφέας κόμικς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γοητευτικός ηθοποιός συγγράφει το "BRZRKR", ένα κόμικς σε 12 ιστορίες, η πρώτη των οποίων θα εκδοθεί στις 7 Οκτωβρίου.

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Keanu Reeves, κάνοντας πρόβες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων του «Matrix 4», αλλά όπως λέει στην USA Today «πολύ συχνά είναι στο Skype» με τον Matt Kindt, με τον οποίο συγγράφει το «BRZRKR», ένα κόμικς σε 12 ιστορίες, η πρώτη των οποίων θα εκδοθεί στις 7 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Boom! Studios.

Με εικονογράφηση από τον Alessandro Vitti, το όλο δράση και με πολλή βία «BRZRKR» έχει στο επίκεντρό του έναν πολεμιστή – που μοιάζει πολύ με τον αγαπημένο ηθοποιό – ο οποίος βαδίζει εδώ και αιώνες σε ένα αιματοβαμμένο μονοπάτι σε όλον τον κόσμο. Σήμερα – στο μυθιστορηματικό «σήμερα» – ο Berzerker αναλαμβάνει διάφορες επικίνδυνες αποστολές για την κυβέρνηση των ΗΠΑ με αντάλλαγμα την αλήθεια για το ποιος είναι.

«Αυτός ο χαρακτήρας γεννήθηκε πριν από 80.000 χρόνια, μισός άνθρωπος, ο πατέρας του είναι θεός του πολέμου. Είχα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα ενός που, στο διάβα των αιώνων, πολεμάει λόγω της παρόρμησης του πατέρα του για βία», αλλά με το πάθος ενός άντρα «που είναι παγιδευμένος και προσπαθεί να βγάλει άκρη» διευκρινίζει ο Reeves. Αν και κατά μία έννοια είναι αθάνατος «πρέπει επίσης και να κρύβεται. Οπότε, προσποιείται ότι πεθαίνει και μετά συνεχίζει» προσθέτει. Όταν τον συναντούν οι αναγνώστες, ο Berzerker «κρύβεται» στις ΗΠΑ και ήρθε σε συμφωνία με τις αρχές: «Του τύπου “θα πάω σε ορισμένες αποστολές για σας κι εσείς θα με βοηθήσετε να καταλάβω ποιος είμαι και πώς συνέβη αυτό και πιθανά πώς μπορώ να απαλλαγώ απ' αυτό”. Αλλά, βεβαίως, και οι δύο πλευρές έχουν απώτερα κίνητρα» λέει ο Reeves.

Ο Berzerker έχει χιούμορ, είναι «ζεστός άνθρωπος», αλλά «κουρασμένος απ' τον κόσμο λόγω του παρελθόντος του». «Έχει δει πολλά» επισημαίνει και τονίζει ότι το κόμικς διερευνά θέματα όπως «τη φύση της βίας, την ηθική, τις ηθικές αρχές και το ποια πλευρά διαλέγεις».

Όσον αφορά την υπερβολική δόση βίας, τόσο ο Reeves όσο και ο Kindt «τη βρίσκουν» με την ωμότητα. «Είναι κάπως σαν “ναι, πιστεύω ότι θα ήταν διασκεδαστικό να τον βλέπεις να διαπερνά με τη γροθιά του το στήθος κάποιου ή να του ξεκολλάει ένα πλευρό ή να βγάζει ένα χέρι"» τονίζει ο Reeves. «Οι πληγές του Berzerker μπορούν σε κάποιον βαθμό να επουλωθούν, οπότε είναι απολαυστικό να έχεις αυτού του τύπου τις εξωφρενικές επιπτώσεις και να εξακολουθείς να βάζεις τον χαρακτήρα σου να συνεχίζει με κάποιον τρόπο».

Ο 55χρονος Reeves – θα τον δούμε στις οθόνες στις 28 Αυγούστου, στο «Bill & Ted Face the Music» – θυμάται ότι μπήκε στον κόσμο των κόμικς σε ηλικία εννιά-δέκα χρονών. Τότε δεν είχε κανένα όνειρο να γράψει ή να εικονογραφήσει κόμικς. «Πιτσιρίκι, έλεγα “α, θα μ' άρεσε να παίξω τον Wolverine”» εξομολογείται. Σήμερα, «θά 'θελα να παίξω τον Berzerker» υπογραμμίζει.