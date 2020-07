Κόσμος

Βέμπερ: Ώρα να δράσουμε κατά της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας και υποστήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο από τον επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

"Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε, να σκεφτούμε και κυρώσεις κατά της Τουρκίας", τόνισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ με παρέμβασή του στην έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου συζητιούνται σήμερα τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

"Αναφορικά με την κατάσταση στην Μεσόγειο, είδαμε όλοι τις στρατιωτικές ενέργειες από πλευράς Τουρκίας, επίσης είδαμε τις αποφάσεις για την Αγία Σοφία που είναι παράδειγμα θρησκευτικού σοβινισμού ένα τέτοιο σύμβολο και μνημείο ειρήνης και συμφιλίωσης να αλλάζει τώρα" υπογράμμισε ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Παράλληλα, ο κ. Βέμπερ τόνισε ότι "το θέμα δεν είναι απλώς ελληνοτουρκικό ή κυπριοτουρκικό , είναι ευρω-τουρκικό" και επεσήμανε ότι "θα θέλαμε να τονίσουμε παρουσία του κυρίου Μισέλ και της κυρίας φον ντερ Λάιεν ότι πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα και ότι στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων και των Κυπρίων".

Κλείνοντας ο κ. Βέμπερ ανέφερε ότι "βεβαίως παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και διαλόγου, αλλά έχει έρθει η ώρα να δράσουμε τώρα, πιθανόν να σκεφτούμε και κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Θα πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε τώρα".