Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τέταρτη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο η Ρωσία

Σαρώνει η πανδημία την Ρωσία. Ο απολογισμός το τελευταίο 24ωρο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 5.848 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 795.038, ο τέταρτος υψηλότερος στον κόσμο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αρμόδιες αρχές της χώρας ανέφεραν ότι 147 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, με τον επίσημο αριθμό των νεκρών στη Ρωσία να ανέρχεται σε 12.892.