Μακρόν: κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Αυστηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας από τον Γάλλο Πρόεδρο. Η Κύπρος χώρα πραγματικής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, τόνισε ο Ν. Αναστασιάδης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα στην «παραβίαση» της ελληνικής και της κυπριακής κυριαρχίας από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο υποδεχόμενος στο Παρίσι τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

«Θέλω για μία ακόμη φορά να επαναλάβω την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, αλλά επίσης προς την Ελλάδα, απέναντι στην παραβίαση της κυριαρχίας τους από την Τουρκία», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο πλευρό του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ενωση να αφήσει την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο στα χέρια άλλων παραγόντων, κυρίως της Τουρκίας, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε ότι εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να υφίστανται κυρώσεις.

Η παρουσία του κ. Αναστασιάδη στο Παρίσι είναι ενδεικτική για την σημασία που έχουν για όλους τους Ευρωπαίους τα σύνορά μας, η κυριαρχία μας και ιδιαιτέρως στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Σε αυτήν την περιοχή της Μεσογείου που είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις χώρες μας, τα θέματα της ενέργειας και της ασφάλειας είναι σήμερα ουσιαστικής σημασίας. Αποτελούν το διακύβευμα αγώνων εξουσίας, ιδιαιτέρως της Ρωσίας και της Τουρκίας, αγώνες που εκδηλώνονται με όλο και μεγαλύτερη έτναση και στους οποίους η Ευρώπη βαρύνει ακόμη πολύ λίγο, είπε.

Δεν είναι αποδεκτό ο θαλάσσιος χώρος ενός μέλους της Ενωσής μας να παραβιάζεται ή να απειλείται. Οσοι συμβάλλουν σε αυτό αυτό, πρέπει να υποστούν κυρώσεις και ως προς αυτό μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Γαλλίας, τόνισε και πρόσθεσε: Η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει την κυριαρχία με την μεγαλύτερη αυστηρότητα. Με το ίδιο αυτό θέμα της κυριαρχίας βρισκόμαστε αντιμέτωποι στην Λιβύη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε και εκεί ξένες δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, να παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων .

Η επιχείρηση Ειρήνη αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές απαντήσεις σε αυτό, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί για να κερδίσει σε αξιοπιστία. Κατά δεύτερον, η επιβολή κυρώσεων είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη εκεχειρίας και για την απελευθέρωση μίας δυναμικής για την πολιτική επίλυση της λιβυκής κρίσης.

Η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει σε βάθος τα θέματα ασφαλείας στην Μεσόγειο, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας αναγγέλλοντας την οργάνωση στο Παρίσι συνόδου κορυφής των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου (Med 7) στο τέλος του Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου.