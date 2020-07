Οικονομία

Μητσοτάκης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους συνταξιούχους με το πρόγραμμα “ΑΤΛΑΣ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην παρουσίαση του προγράμματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ο Πρωθυπουργός

«Είναι η αρχή του τέλους της ταλαιπωρίας των συνταξιούχων και μια καλή, πρακτική απόδειξη πως η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην παρουσίαση του προγράμματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ», στο υπουργείο Εργασίας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο μυθικός Άτλας κρατούσε στους ώμους του τον ουρανό και ο ΑΤΛΑΣ που σήμερα υποδεχόμαστε καλείται να εκδίδει ψηφιακά και αμέσως τις συντάξεις των εργαζομένων, προσθέτοντας πως πρόκειται για προσωπική δέσμευσή του από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, η οποία αρχίζει να γίνεται πράξη μέσα σε μόλις 10 μήνες.

«Είναι η αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Απεγκλωβίζουμε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων που ταλαιπωρούνται για μήνες ή χρόνια», συνέχισε, τονίζοντας ότι το πρόβλημα με τις συντάξεις είναι μεγάλο και διαχρονικό. «Έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Το 1/3 των συντάξεων από σήμερα θα εκδίδεται αμέσως και ηλεκτρονικά», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα ξεκινά με τις αιτήσεις για συντάξεις γήρατος αγροτών και μεταβίβασης λόγω θανάτου, εντός του έτους θα επεκταθεί στις συντάξεις αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών, μέσα στο 2021 θα εκδίδονται ψηφιακά και οι συντάξεις μισθωτών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως π.χ. των μηχανικών και μέχρι το τέλος του προγράμματος θα έχουν ενσωματωθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες, όπως οι συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, νομικών, δημοσιογράφων κ.λπ.

«Το σύστημα ΑΤΛΑΣ καταργεί ουσιαστικά τις ουρές για κατάθεση των 9 δικαιολογητικών που χρειάζονται σήμερα. Παίρνει στους δικούς του ώμους το βάρος τη γραφειοκρατίας, που μέχρι σήμερα λύγιζε τις πλάτες των πολιτών. Όλα τα στάδια της διαδικασίας θα γίνονται στο εξής αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής από την αίτηση μέχρι την τελική απόφαση σχεδόν εκμηδενίζεται, από 1,5- έως 2 χρόνια θα διαρκεί λίγες ώρες», επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως η ψηφιακή επεξεργασία αποκλείει λάθη.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο ΑΤΛΑΣ θα ανακουφίσει και το Δημόσιο, σημειώνοντας ότι στόχος είναι μέχρι τις αρχές του 2022 να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα αιτήματα πέραν των 3 μηνών.

«Ξεκινάμε από κάπου και αυτό το κάπου δεν είναι καθόλου αμελητέο. Η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης δεν είναι απλώς ένα απρόσωπο τεχνοκρατικό βήμα. Δεν είναι ένα απλό μέτρο εκσυγχρονισμού, που μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή καθημερινότητα. Συνιστά γνήσια κοινωνική μεταρρύθμιση, που έχει στο κέντρο της τον πολίτη και τη φροντίδα του», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και έκανε λόγο για βαθιά προοδευτική επιλογή.