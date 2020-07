Κοινωνία

Αγρυπνία για την Αγία Σοφία στη Νέα Ιωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Στις τουρκικές προκλήσεις απαντούμε με προσευχή".

Στις τουρκικές προκλήσεις απαντούμε με προσευχή», αναφέρει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ Ιερά Αγρυπνία για την Αγιά Σοφιά την Παρασκευή 24 Ιουλίου, από τις 20:30 έως τις 00:30, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα «η προσευχή είναι η δική μας ειρηνική επανάσταση!».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Hρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ:

«Ο Ναός της του Θεού Σοφίας που οικοδομήθηκε με σκοπό την ειρήνη και την συνάντηση των πιστών ως εκκλησία και υψώθηκε για να μαρτυρά με την λάμψη του την αξία του ανθρώπινου πολιτισμού, γίνεται και πάλι τόπος διχασμού και αντιπαραθέσεων.

Καταφεύγουμε και πάλι ως Τοπική Εκκλησία στον τρόπο και το βίωμά μας, που δεν είναι άλλο από την προσευχή.

Στις Τουρκικές προκλήσεις απαντούμε με προσευχή. Στην παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών απαντούμε με προσευχή.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, από τις 8.30μ.μ.-00:30π.μ τελούμε Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας.

Σας περιμένουμε όλους να υψώσουμε φωνή καρδιακή στον Παντοδύναμο Κύριο της ειρήνης και του ελέους και στην Υπέρμαχο Στρατηγό, την Κυρία Θεοτόκο.

Σας περιμένουμε όλους να προσευχηθούμε για την Αγιά Σοφιά.

Η προσευχή είναι η δική μας ειρηνική επανάσταση!».